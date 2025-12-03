Las 16 alcaldías deberán instalar zonas de recreación para seres sintientes

El Congreso capitalino aprobó el dictamen a la iniciativa para que en las 16 demarcaciones territoriales se establezcan zonas de recreación para los seres sintientes.

El promovente de la iniciativa, fue el presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Manuel Talayero, del Partido Verde, quien destacó que con la creación de zonas de recreación se contribuye a prevenir el maltrato animal ya que con estas áreas se facilita que los tutores brinden ejercicio, estimulación y socialización a sus animales, evitando problemas derivados del confinamiento prolongado o la falta de atención.

“Con este dictamen se mejora la calidad de vida de los animales, se fortalece el tejido social y se fomentan comunidades más seguras, saludables y respetuosas. Además damos un paso más hacia la Ciudad de México que todas y todos soñamos: una ciudad empática, consciente y orgullosa de la vida que protege”, afirmó el también coordinador de la bancada ecologista.

Alerta incremento en denuncias por maltrato animal

El legislador consideró importante la aprobación de las reformas luego de que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reportó en el 2024 un aumento en las denuncias por maltrato animal, especialmente de perros y gatos por falta de alimento, agresiones físicas, mantenerlos amarrados, abandono, y condiciones de hacinamiento.

Ante ese contexto, Talayero Pariente celebró que actualmente en 11 alcaldías ya existen diversas zonas de recreación para animales de compañía, en las cuales los perros pueden correr, explorar, convivir y liberar energía, reduciendo conductas asociadas al estrés, el aburrimiento o el encierro.

“El establecimiento de estas zonas de recreación no es una ocurrencia, es una medida con un impacto directo en la prevención del maltrato animal, que se ve reflejado en la privación de condiciones adecuadas para el desarrollo tanto físico como emocional”, aseguró.

Finalmente, explicó que el dictamen adiciona al artículo 12 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México para que las alcaldías de la capital del país establezcan zonas de recreación para animales de compañía.