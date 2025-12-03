CDHCM solicita incremento presupuestal del 4.5% para 2026

Comparece presidenta de la CDHCM

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Saravia, solicitó al Congreso local un monto de 539 millones 517 mil 336 pesos para el ejercicio fiscal 2026, lo que representa un incremento del 4.5 por ciento respecto a lo recibido este año 2025.

Detalló que con los recursos para el siguiente año se busca fortalecer las capacidades institucionales en restitución inmediata de derechos y mediación social; en las capacidades de atención, investigación y recomendación. Así como en los procesos de diálogo entre los actores sociales e institucionales, y en las herramientas de prevención y promoción.

González Saravia pidió que se considere la posibilidad de esta solicitud al destacar la eficacia que se ha logrado construir, el alcance, la amplitud de flujo de la Comisión y también sus perspectivas de profundización y crecimiento, que se ve reflejado en que el trabajo desarrollado ha colocado a la CDHCM como ejemplo en términos de su capacidad y vanguardia en defensa de los derechos.

Detalló que en 2025 la CDHCM recibió 516 millones 284 mil 532 pesos que se han ejercido de la siguiente manera: capítulo 1000, 427 millones 681 mil 67 pesos; 2000, 15 millones 186 mil 569 pesos; 3000, 67 millones 717 mil 896 pesos; 4000, 2 millones 315 mil pesos y, capítulo 6000, 3 millones 384 mil pesos.

Al dar respuesta a los cuestionamientos de las legisladoras, la presidenta de la Comisión expuso que se trabaja en garantizar el derecho a la protesta mediante su participación in situ y observación, además de que integra quejas sobre posibles violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, dijo, en las manifestaciones ha escalado la violencia, por lo que es “muy importante dirimir con claridad, cuáles son las violaciones a los derechos en curso”.

En su mensaje final, consideró necesario continuar con el trabajo coordinado con el Congreso local para abordar los temas sustantivos, y agradeció el acompañamiento en este proceso de transición “en el convencimiento de que lo que hacemos va a ser mediante el trabajo conjunto”.