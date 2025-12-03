Concentración de controladores de tránsito aéreo en CDMX: horario, ruta y calles afectadas este 3 de diciembre

Sindicato Nacional de Controladores Aéreos La marcha en el Zócalo del Sinacta fue cancelada, no obstante, los manifestantes aún se reunirán este miércoles. (Cuartoscuro)

El Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (Sinacta) informó anteriormente que llevaría a cabo una marcha en el Zócalo de la Ciudad de México este miércoles 3 de diciembre; sin embargo, el sindicato informó el día de ayer que la marcha fue cancelada.

A pesar de esto, los protestantes que participarían en la movilización, aún se reunirán esta mañana en la Sede del Sinacta para negociar e informar los avances surgidos en sus demandas durante las conversaciones con las autoridades.

¿Por qué se canceló la marcha del Zócalo del Sinacta?

De acuerdo con lo anunciado por el Sindicato Nacional de Controladores Aéreos, la movilización resultó cancelada debido a que ya se encuentran en conversaciones con el Gobierno Federal respecto a sus demandas.

“En su momento, informaremos a la sociedad los resultados de las negociaciones”, informó Sinacta, agregando que confían en la sensibilidad de las autoridades federales en cuando a la seguridad de las operaciones aéreas en terreno mexicano.

En las negociaciones, según aclaró el sindicato, están la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al igual que la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT).

No obstante, la congregación de manifestantes aún se unirá la mañana de este miércoles 3 de diciembre a partir de las 9:00 horas del día, con punto de enuentro en la Sede del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos en la alcaldía Cuahtémoc, antes de avanzar a la reunión informativa general.

Reunión de controladores de tránsito aéreo: Horario y lugar

La concentración de manifestantes iniciará a las 9:00 horas de la mañana, mientras que la reunión con motivo de compartir la información de los avances en las negociaciones tendrá comienzo a las 11:00 horas de este miércoles.

Mientras que la congregación de manifestantes iniciará en la Sede del Sinacta, la reunión general para discutir el avance de las conversaciones con el gobierno federal será en las Oficinas Generales de Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo.

Dichas oficinas están ubicadas en la colonia San Juan de Aragón, de la alcaldía Venustiano Carranza, Av. 602 y número 161.

No obstante, en caso de que los acuerdos resulten desfavorables para los miembros del Sinacta, no se descarta la movilización de los manifestantes en el Zócalo Capitalino o en la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte, ubicada en benito Juárez.

¿Cuáles serán las vialidades afectadas por los manifestantes del Sinacta?

La Avenida 602 de la alcaldía Venustiano Carranza, donde se ubican las oficinas en las cuales se llevará a cabo la reunión informativa del Sinacta, probablemente se encuentre afectada al inicio de la concentración de manifestantes (11:00 AM), por lo tanto es recomendable tomar precauciones en tu trayecto para este miércoles.

Las vialidades alternas a considerar en caso de que transites por la zona, son las siguientes:

Avenida 601.

Calle 25.

Calle 27.

Avenida Tahel.

¿Por qué los controladores de tránsito aéreo buscan manifestarse?

Las demandas del Sinacta incluyen la falta de presupuesto, salarios congelados, fallas estructurales, un sistema de control aéreo que opera con infraestructura crítica sin renovar, un déficit de 500 controladores y un incremento sostenido en el número de operaciones en el país.

Esto último compromete la seguridad operativa al elevar la carga de trabajo por encima de rangos seguros.