Continúa la rehabilitación con concreto hidráulico en la lateral de Periférico Norte, Naucalpan

La rehabilitación histórica de la lateral de Periférico Norte sigue avanzando en el municipio de Naucalpan, como parte del proyecto de mejora vial impulsado por el gobierno local. Los trabajos, que forman parte de un plan más amplio para renovar calles y avenidas con concreto hidráulico, han generado diversos cierres y desvíos en la zona, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar previsiones y revisar las rutas alternas disponibles.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno de Naucalpan, varios tramos de Río San Joaquín, Ingenieros Militares y Ponciano Díaz presentan cierres temporales debido a las obras. Estos cierres tienen el objetivo de permitir la rehabilitación profunda de la carpeta vial, así como garantizar que el material utilizado proporcione mayor durabilidad y resistencia al paso del tiempo y al alto flujo vehicular que caracteriza a la zona.

En los mapas publicados por las autoridades se muestran claramente las áreas donde se encuentran las obras, así como los trayectos sugeridos para evitar congestionamientos. Las rutas alternas incluyen avenidas como Parque de Chapultepec, Venustiano Carranza, 16 de Septiembre, Ingenieros Militares y Transmisiones Militares, además de accesos específicos para reincorporarse al Periférico tanto en dirección norte como sur.

Uno de los cierres más relevantes es el acceso a Periférico por Río San Joaquín, lo que obliga a los conductores a utilizar vías paralelas y cruces señalizados para continuar su trayecto. De igual forma, se informó sobre el cierre de Río San Joaquín frente a la Agencia de Investigación Criminal, lo que impide el paso hacia Periférico desde ese punto. En estos casos, la circulación se desvía hacia avenidas interiores donde se han habilitado rutas de continuidad y retorno.

El gobierno municipal insistió en que estas obras forman parte de una transformación urbana necesaria para mejorar la movilidad en Naucalpan. Con el uso de concreto hidráulico, se espera que las vialidades tengan una vida útil más larga y resistan mejor las condiciones de tráfico pesado que caracterizan a esta zona limítrofe con la Ciudad de México.

Las autoridades pidieron a la población anticipar sus salidas, utilizar aplicaciones de navegación que ofrezcan rutas en tiempo real y, sobre todo, respetar en todo momento la señalización colocada y las indicaciones del personal de obra. Esto, señalaron, es indispensable para evitar accidentes y permitir que los trabajos avancen de manera segura y ordenada.

Finalmente, el gobierno local aseguró que continuará informando sobre los avances de la rehabilitación y los cambios temporales en la circulación, reafirmando su compromiso de construir calles más seguras, resistentes y eficientes para las y los habitantes de Naucalpan.

Con estas acciones, la administración municipal destacó que se sigue impulsando la transformación de la ciudad y la modernización de su infraestructura vial, bajo el lema “Aquí Gobierna La Esperanza”.