Delfina Gómez se ubica entre los cinco gobernadores con mayor aprobación del país

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez se posicionó entre los cinco mandatarios estatales con mayor aprobación del país, de acuerdo con la más reciente medición publicada por Demoscopia Digital correspondiente a noviembre de 2025.

Según los resultados de este ejercicio, la aprobación ciudadana hacia la titular del Ejecutivo estatal alcanzó 66.4 por ciento, lo que la coloca como la mujer gobernadora con la mejor calificación a nivel nacional.

La cifra implica un aumento de dos posiciones respecto al mes previo y confirma una tendencia ascendente en la percepción pública sobre su gestión.

El reporte señala que este avance se relaciona con la valoración positiva que han tenido acciones en materia de seguridad, así como con la cercanía que la gobernadora ha mantenido con diversos sectores de la población.

También se destaca el impulso a proyectos dirigidos a fortalecer la infraestructura social y educativa en distintas regiones del estado.