Anuncia Edomex rehabilitación de 55 kilómetros del Periférico Norte para iniciar en enero

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, informó el inicio del programa de rehabilitación de 55 kilómetros del Periférico Norte, considerado uno de los corredores viales más transitados de la Zona Metropolitana del Valle de México. El anuncio se hizo durante el Primer Informe de Actividades del Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Martín Montoya Márquez.

De acuerdo con la administración estatal, los trabajos comenzarán en las primeras semanas de enero y contemplan intervenir el tramo que atraviesa los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán. La obra se plantea como una acción prioritaria para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en una vía que diariamente utilizan millones de personas.

El Gobierno del Estado de México estima que más de siete millones de habitantes serán beneficiados con la rehabilitación, al tratarse de una de las principales arterias de conexión entre municipios industriales, zonas habitacionales y accesos a la Ciudad de México. Según la Gobernadora, la intervención permitirá mejorar los tiempos de traslado y la calidad de vida de quienes transitan cotidianamente por el Periférico Norte.

Delfina Gómez señaló que el proyecto se ejecutará gracias a la disciplina financiera que ha adoptado su administración, basada en medidas de austeridad, racionalidad en el gasto y uso eficiente de los recursos públicos. Aseguró que estos elementos han permitido generar ahorros suficientes para emprender obras de gran escala sin comprometer la estabilidad presupuestaria.

“Gracias al ahorro que hemos logrado con una política de austeridad, al esfuerzo responsable de servidoras y servidores públicos comprometidos con el pueblo y al trabajo coordinado con los presidentes municipales, que han sido fundamentales en este proceso”, expresó en el evento realizado en Naucalpan.

La Gobernadora también mencionó la colaboración con autoridades municipales y el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Agregó que el apoyo federal ha sido determinante para concretar el inicio del proyecto de rehabilitación.

“Gracias, doctora Claudia Sheinbaum, por todo lo que nos ha dado al Estado de México. Y hoy, podemos decirle a los mexiquenses que estamos cumpliendo y que vamos a cumplir”, afirmó.

El Gobierno estatal agregó que esta intervención es parte de una estrategia más amplia para fortalecer la infraestructura vial, mejorar la conectividad y atender necesidades históricas de la población que depende de esta vía para actividades laborales, educativas y comerciales. Según la administración mexiquense, el Periférico Norte llevaba décadas sin una intervención de esta magnitud.