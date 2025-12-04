Arranca en Magdalena Contreras la “Oleada Violeta” contra la violencia de género

Arranca en La Magdalena Contreras la “Oleada Violeta” contra la violencia de género

La alcaldía Magdalena Contreras recibió la jornada territorial “Oleada Violeta”, intervención que reunió a dependencias federales, capitalinas y de la propia alcaldía con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, atención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia.

El operativo se desarrolló en el marco de la campaña internacional 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres y contempló recorridos por calles del pueblo de San Nicolás Totolapan, donde brigadas ofrecieron orientación, información y distintos servicios de salud y atención especializada. Entre ellos, detección de cáncer de mama, vacunación, asesorías en salud sexual y apoyo a través de la línea *765.

Personal de la Secretaría de Salud capitalina, SEMOVI, Metro, Metrobús, Cablebús, RTP, así como integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de la Comisión de Atención a Víctimas participaron en esta acción coordinada.

Durante el arranque, la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Daptnhe Cuevas, destacó que La Magdalena Contreras fue la primera alcaldía en publicar un protocolo de atención para erradicar violencias dentro de sus instituciones. Subrayó la importancia de que las mujeres conozcan sus derechos y sepan identificar situaciones de riesgo, así como los servicios disponibles de acompañamiento jurídico y atención psicológica.

Daptnhe Cuevas señaló que el gobierno capitalino busca ampliar el acceso a información y recursos para prevenir agresiones: “Estamos llevando herramientas para que las mujeres puedan reconocer la violencia, registrarla y pedir apoyo”. Recordó que mediante el número *765 se puede solicitar atención o recibir asesoría.

Por su parte, el alcalde Fernando Mercado afirmó que la demarcación mantiene su compromiso con la seguridad de las mujeres e hizo un llamado a reforzar las acciones comunitarias durante los 16 días de activismo. Señaló que, mientras persistan casos de violencia en espacios públicos o privados, la administración continuará implementando medidas de prevención y atención.

Como parte de la estrategia casa por casa, brigadistas invitaron a las vecinas a asistir a una feria de servicios instalada en el Campo Deportivo Ex Hacienda, donde concluyó la jornada. En este punto se ofrecieron apoyos, orientación y folletos con información sobre rutas de atención, tipos de violencia y mecanismos de denuncia.

Además de los servicios de salud y asesorías, la jornada incluyó la presencia del Ombudsmóvil para atención de derechos humanos.

El arranque de la “Oleada Violeta” se realizó en la base de microbuses y la ciclopista de la zona.