¿Dónde está el diputado Wblester Santiago? Se “esconde” tras escándalo de borrachera

Diputado Wblester Santiago desaparece tras escándalo en Metepec. Crece la indignación por los actos vandálicos captados en video. (C4 Jiménez)

El diputado Wblester Santiago Pintada, del Partido del Trabajo, (PT) sigue sin acudir a su oficina, después del escándalo por borrachera.

Periodistas del equipo de Carlos Jiménez, acudieron a las oficinas de los diputados del PT, donde el Lic. Wblester Santiago labora, sin obtener una respuesta concreta sobre su paradero.

Hasta ahora, el diputado Wblester no se ha presentado a trabajar y, según las respuestas de sus compañeros, no lo han visto y no se sabe cuándo estará de vuelta.

SIGUE CRUDO, el DIPUTADO del @PTnacionalMX

Después de la borrachera, las agresiones y los destrozos q armó… @UblesterSantiag no se ha presentado a trabajar en las oficinas de @DiputadosPTmx

Ahí aseguran q no saben cuándo volverá.

El briago legislador, no da la cara. pic.twitter.com/aR5xARPvN3 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 4, 2025





Una cruda moral que dura días…

El licenciado Ublester Santiago, diputado por el municipio de Metepec en el Estado de México, protagonizó disturbios, actos vandálicos y agresiones a personal de seguridad en un centro comercial en Metepec, junto a Mario Ariel Juárez, director de la Junta de Caminos de la entidad, tras salir de una cantina en estado de ebriedad.

En videos compartidos en la red social X se observa al legislador agrediendo verbalmente, mientras alardea de su posición como servidor público.

Este caso ha causado indignación, pues el diputado de la bancada del PT empujó un basurero por escaleras eléctricas, rompió conectores de autos y, junto a sus escoltas, agredió e insultó a trabajadores de seguridad del centro comercial, esto de acuerdo con Carlos Jiménez.

Te compartimos el video donde se muestran los hechos vandálicos que han resultado indignantes para los habitantes de Metepec, municipio donde el diputado es representante.

😡 ¡ESCÁNDALO EN METEPEC! Diputado, Ublester Santiago , protagoniza altercado… presuntamente borracho, por causar daño a escaleras eléctricas en Centro Comercial de #Metepec



La escena quedó grabada y desató indignación en redes. 🚨🍺🤦‍♂️#Metepec #PT #Diputado #Escándalo… pic.twitter.com/8YRmnb9orn — DigitalMex (@DigitalmexPerio) December 2, 2025

Los hechos ocurrieron en Town Square Metepec, donde presuntamente se han reportado daños por más de 300 mil pesos.

El motivo de su enojo se debió, según Imagen Televisión, a que su coche recibió un cristalazo.

Hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente alguna sanción para el diputado del PT, Wblester Santiago, quien no se ha presentado a su lugar de trabajo y aparentemente continúa escondido tras el escándalo.





El escándalo público le ha costado caro al diputado del PT… literalmente.

La Fiscalía del Estado de México decomisó la camioneta Audi, propiedad del diputado Wblester Santiago Pineda, quien además tuvo que cubrir los daños provocados en el centro comercial, los cuales se estiman en más de 300 mil pesos.

Hasta el momento, la indignación por el hecho —que se volvió tendencia en redes sociales— mantiene a la ciudadanía a la expectativa de las posibles sanciones para el legislador, quien hasta ahora sólo ha respondido con silencio y ausencia en su lugar de trabajo.







