Renuncia Mario Ariel Juárez, funcionario del Edomex que se emborrachó con diputado del PT

Mario Ariel Juárez (x)

Mario Ariel Juárez renunció a la Dirección de la Junta de Caminos del Estado de México (Edomex), tras el escandalo ocurrido en Metepec, donde fue acusado de causar destrozos bajo las influecias del alcohol, junto con el diputado del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago.

La Fiscalía del Edomex citó a Ariel Juárez para que presente su declaración por daño en bienes y lesiones.

Asimismo, información extraoficial indica que habría sido cesado por instrucción de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.