Robos a negocios aumentaron en ÁO, GAM e Iztapalapa en diciembre; SSC llama a reforzar medidas de seguridad

Conforme a cifras de la incidencia delictiva de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el crimen de robo a negocio con violencia no disminuyó de diciembre del 2023 en comparación con el mismo mes del año siguiente, sin embargo, algunas demarcaciones sufrieron crecimientos en el número de reportes de establecimientos atracados.

De manera general, en el mes de diciembre del primer año se denunciaron 145 robos a comercios y un año después 140, es decir, sólo tres por ciento menos, sin diferencias destacables en la comisión de este crimen que afecta a los locatarios y empresarios.

Aún con la estabilidad en las carpetas de investigación abiertas, las alcaldías Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero e Iztapalapa fueron las más “golpeadas” por este delito, con significativos aumentos en los robos a negocios que ocurrieron en esas demarcaciones.

En Iztapalapa se reportó un crecimiento del 41 por ciento en denuncias de atracos a comercios con violencia de diciembre del 2023 al 2024, con 17 en el primer año y 24 en el segundo, lo que llevó a colocarse en el sitio de la Ciudad de México con más robos a establecimientos.

Mientras que en Álvaro Obregón se denunciaron siete atracos a comercios con violencia en diciembre del 2023, lo que la llevó a ser la séptima alcaldía con más comisión de este ilícito, en el mismo mes del año siguiente se colocó en segundo lugar, con 15 delitos (114 por ciento arriba).

Así, Gustavo A. Madero se mantenía como la décimo primera en diciembre del 2023 con más robos a negocios, para el mismo periodo del 2024 se acumularon 15 carpetas de investigación, lo que representa un aumento de 114 por ciento y la subida al tercer lugar de territorios con más repercusión de negocios afectados.

En Xochimilco, en diciembre del 2024 se denunciaron en el Ministerio Público ocho robos a negocios, seis más que en el mismo mes del año pasado, 300 por ciento más y que la llevó a subir del décimo tercero al octavo lugar con más reportes.

Con aumentos menos notables, pero que repercuten en que esas alcaldías ocupen un puesto en la incidencia de este crimen, son Venustiano Carranza y Tláhuac. Por el contrario, Coyoacán bajó de 23 a 11 reportes (52 por ciento menos); Iztacalco disminuyó 44 por ciento, de nueve a cinco denuncias y Tlalpan de 19 a 11, lo que equivale a 42 por ciento inferior.

Aunque en Venustiano Carranza sólo se registraron cuatro ilícitos de este tipo en diciembre del 2024 en comparación que ese mes del año pasado, 67 por ciento más, de seis a 10 carpetas, en el último año fue la séptima demarcación con mayores índices.

En diciembre del 2024, Tláhuac fue la cuarta alcaldía con más incidencia de robos a negocios con violencia, con 13 denuncias, tres más que el año pasado.

SSC pide intensificar protocolos de seguridad en negocios

Ante el incremento de actividades comerciales durante el mes de diciembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hizo un llamado a propietarios, administradores y encargados de establecimientos mercantiles para implementar medidas de prevención que contribuyan a proteger al personal, clientes y mercancía durante este periodo de alta afluencia.

Con el objetivo de reducir riesgos y reforzar la seguridad, la SSC compartió recomendaciones como mantener accesos, pasillos y áreas de caja despejados e iluminados; verificar el correcto funcionamiento de cámaras de videovigilancia, alarmas y botones de pánico, y controlar el ingreso a bodegas y áreas restringidas.

Respecto al manejo de efectivo y mercancía, la Policía Bancaria Industrial (PBI) llamó a evitar acumular dinero en caja; realizar cortes y depósitos parciales con rutas y horarios variables; revisar billetes con pluma detectora o luz ultravioleta, y no contar efectivo frente al público, además de mantener inventarios actualizados y el área de venta ordenada.

A fin de detectar riesgos al interior de los establecimientos, la PBI recomienda a los propietarios capacitar al personal para identificar conductas inusuales y aplicar claves internas de alerta, dar seguimiento discreto a personas o grupos que merodeen sin intención de compra, y verificar la identidad de proveedores, así como recibir mercancía en zonas iluminadas.

Para prevenir el robo hormiga, y siempre y cuando el giro lo permita, solicitar a los clientes ingresar sin mochilas grandes o bolsas opacas, y mantener estantes y pasillos organizados para facilitar la detección de anomalías.

Con el objetivo de evitar el delito de extorsión, indicar al personal que no proporcione información del negocio por teléfono. Ante amenazas o llamadas irregulares, colgar, verificar y reportar de inmediato a los responsables del establecimiento.

Al cerrar el local, asegurar puertas, cortinas y exhibidores, así como activar cámaras y alarmas, además de conservar grabaciones y reportar cualquier incidente de manera inmediata.

