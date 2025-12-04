Tláhuac vive su mayor intervención vial en 4 años; se prepara para el Cablebús Línea 6

Alcaldesa Berenice Hernández solicita presupuesto ante el Congreso local

La alcaldía Tláhuac registró en 2025 uno de los años con mayor intervención en materia de movilidad y mejoramiento de vialidades, así lo informó la alcaldesa Berenice Hernández Calderón durante su participación en el análisis del Paquete Económico 2026 ante el Congreso capitalino.

Berenice Hernández solicitó para el ejercicio presupuestal 2026 un recurso que asciende a 2 mil 900 millones de pesos, monto que prevé destinar para incrementar la calidad de vida de los más de 400 mil habitantes de esta demarcación territorial, con más seguridad, mejor infraestructura urbana y mayores oportunidades de bienestar para la gente.

Detalló que este año se reencarpetaron 76 mil 230 metros cuadrados de vialidades, cifra que se suma a los trabajos realizados desde el inicio de su gobierno y que acumulan un total de 407 mil 435 metros cuadrados intervenidos en toda la demarcación.

“Este 2025 es uno de los años con mayor intervención en la red vial de Tláhuac”, subrayó al presentar los datos ante legisladores.

La alcaldesa destacó que el programa de bacheo permanente alcanzará este año la meta de 58 mil metros cuadrados, lo que permitirá llegar a un acumulado de 177 mil 562 metros cuadrados atendidos en las siete coordinaciones territoriales, durante los cuatro años que suma su gobierno.

De acuerdo con la funcionaria, este esfuerzo ha permitido “mejorar la fluidez vehicular, reducir riesgos y fortalecer la seguridad vial en pueblos, colonias y barrios”.

En materia de movilidad, Hernández celebró la llegada de la Línea 6 del Cablebús a Tláhuac, una obra clave para la zona sur-oriente de la ciudad que conectará directamente a las alcaldías Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac con la Línea 12 del Metro.

El nuevo sistema contará con siete estaciones, de las cuales cuatro estarán ubicadas dentro de Tláhuac, y reducirá tiempos de traslado que hoy pueden alcanzar hasta tres horas, disminuyéndolos a solo 45 minutos.

“Este avance es especialmente significativo para los pueblos localizados en las periferias, como San Juan Ixtayopan y Tetelco, que históricamente han enfrentado trayectos largos y pocas opciones de movilidad”, comentó la alcaldesa.

De acuerdo con Hernández, la integración del Cablebús representará un beneficio directo para comunidades que dependen del transporte público para trabajar, estudiar o acceder a servicios, y se suma al conjunto de obras viales que buscan mejorar la conectividad interna de Tláhuac.

La alcaldesa reiteró que la mejora de la movilidad es un componente central de su administración, pues “una alcaldía mejor conectada es una alcaldía más segura, más productiva y con mayor calidad de vida”.