¿De cuánto serán las penas por creación y difusión de deepfakes de fotos íntimas en el Edomex?

La tecnología avanza rápido, pero también lo hacen las formas de violencia. En el Estado de México, el Congreso ya dio un paso importante para frenar una de las caras más oscuras de la inteligencia artificial: los deepfakes íntimos, es decir, fotos, videos o audios sexuales falsos creados manipulando la imagen de una persona sin su consentimiento.

Si alguna vez pensaste que “solo era un chiste” o “un juego de edición”, esta nueva reforma deja claro que ya no se trata solo de un tema moral: ahora también es un delito con cárcel y multas fuertes.

¿Qué aprobó el Congreso del Estado de México?

La LXII Legislatura del Edomex aprobó una reforma al Código Penal para sancionar la creación y difusión no consentida de imágenes, audios o videos de contenido sexual manipulados con IA, conocidos como deepfakes.

La iniciativa fue impulsada por la bancada del PRI, y en tribuna la diputada Lilia Urbina Salazar subrayó que el avance acelerado de la inteligencia artificial abrió brechas en la ley, permitiendo nuevas formas de exposición, humillación y violencia digital contra las personas.

En palabras simples: el Congreso está actualizando las reglas para que la ley alcance a quienes usan tecnología para dañar la reputación, la intimidad y la dignidad de alguien más.

¿De cuánto serán las penas por crear o difundir deepfakes íntimos?

La reforma establece que quienes generen o difundan contenido sexual manipulado con IA sin consentimiento podrán recibir:

Hasta 5 años de prisión , y

, y Multas de hasta 500 UMA, lo que equivale aproximadamente a 56 mil 570 pesos mexicanos.

Es decir, ya no se trata solo de un “problema en redes”: estamos hablando de consecuencias penales reales, con cárcel y sanciones económicas significativas.

¿Qué conductas se castigarán exactamente?

El nuevo texto del Código Penal del Edomex contempla sanción para quien, usando inteligencia artificial, genere contenido sexual falso de una persona y lo:

Almacene

Exponga

Distribuya

Difunda

Exhiba

Reproduzca

Transmita

Comercialice

Ofrezca

Intercambie

Comparta

… sin el consentimiento expreso, voluntario y deseado de la persona involucrada.

La reforma aplica sin importar el medio que se use, por ejemplo:

Redes sociales

Mensajes de teléfono

Correo electrónico

Plataformas digitales

Material impreso

El objetivo es cerrar puertas a toda forma de violencia digital que use contenido sexual falso para dañar la vida emocional, social, familiar o laboral de una persona.

Para usuarios de redes y herramientas de IA, es un recordatorio contundente: lo que haces en línea también tiene consecuencias fuera de la pantalla.