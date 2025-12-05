Edomex invierte 78 millones de pesos para mejorar escuelas en la zona sur

La administración estatal inició la entrega de mobiliario y obras en 985 planteles de distintos niveles educativos

El Gobierno del Estado de México destinó más de 78 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa y entregar mobiliario a escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior en municipios del sur de la entidad, una acción que beneficiará a más de 56 mil estudiantes.

La administración estatal informó que el programa contempla la entrega de mobiliario a 938 planteles y la realización de obras de infraestructura en 47 escuelas de municipios como Almoloya de Alquisiras, Amanalco, Amatepec, Coatepec Harinas, Donato Guerra, Luvianos, Malinalco, Santo Tomás, Tejupilco, Temascaltepec, Tlatlaya, Tonatico, Valle de Bravo, Villa de Allende, Zacazonapan y Otzoloapan.

La Gobernadora Delfina Gómez señaló que la educación es una prioridad para su administración y destacó que las mejoras en las escuelas contribuyen a disminuir desigualdades. Aseguró que estas acciones son resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y del uso de recursos derivados del pago de impuestos.

La mandataria agradeció a docentes y padres de familia por su participación en el mantenimiento de los planteles y exhortó al alumnado a cuidar los espacios renovados.

“Una escuela en buenas condiciones multiplica las capacidades de una comunidad escolar”, afirmó.

En este contexto, el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, explicó que estas acciones forman parte del programa “SECTI en tu escuela”, orientado a mejorar las condiciones de aprendizaje y preparar a las y los estudiantes para los retos educativos de los próximos años.

En el evento también participó la estudiante Perla Rubí Cabrera Aguirre, quien agradeció a nombre del alumnado la entrega del nuevo mobiliario y aseguró que contribuye a mejorar su experiencia educativa y los motiva a continuar con sus estudios.

Además de autoridades estatales y municipales, asistieron directivos escolares y estudiantes beneficiados con el programa. La entrega de mobiliario y obras continuará en los próximos meses en distintos planteles de la región.