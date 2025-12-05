El Gobierno del Edomex prioriza programas para personas con discapacidad

Prioriza Gobierno del EdoMéx acciones y programas en beneficio de personas con discapacidad

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Gobierno del Estado de México que encabeza Delfina Gómez, llevó a cabo actividades deportivas, recreativas y de formación durante la Semana de la Inclusión, con el objetivo de promover los derechos, el bienestar y la participación de las personas con discapacidad.

Durante el evento se contó con la participación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Secti), Miguel Ángel Hernández Espejel; del titular del Instituto del Deporte del Estado de México (Idemex), Miguel Ángel Sánchez González; de la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (Difem). Karina Labastida Sotelo y del secretario del Trabajo estatal, Norberto Morales Poblete.

El titular del Idemex develó placas en honor a Gloria Zarza Guadarrama y a Juan Pablo Cervantes García, paratletas mexiquenses de alto rendimiento quienes se coronaron como medallistas de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. El evento se llevó a cabo en el Centro de Atención Múltiple (CAM) 45, en Ixtapaluca.

De igual manera se llevaron a cabo clases muestra y un rally de juegos adaptados dirigidos a funcionarios estatales, con el objetivo de sensibilizar a esta comunidad acerca de los obstáculos a los que las personas con discapacidad enfrentan diariamente.

Asimismo, se impartió un ciclo de conferencias sobre “El otro lado de la discapacidad”. Al evento se sumaron 40 municipios mexiquenses que se integraron mediante activaciones físicas organizadas por los propios gobiernos locales.

De esta forma, se promueven los programas y las acciones de inclusión para las personas con discapacidad, así como actividades para concientizar a la sociedad mexiquense sobre la importancia y los beneficios de construir una mejor sociedad.