Entregan tinacos en Iztacalco para fortalecer acceso al agua

Entrega de tinacos en Iztacalco

La Alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes realizó la entrega de cerca de 300 tinacos con una capacidad de mil 100 litros, como parte de la Acción Social “Entrega de Tinacos”, el cual tiene como objetivo es fortalecer el almacenamiento de agua potable en los hogares y mejorar su capacidad de abastecimiento ante los retos que representa la disponibilidad de este recurso.

Durante su intervención, la alcaldesa explicó la importancia de sustituir los tinacos de asbesto por materiales más seguros, y compartió con vecinos las razones que hacen necesario este programa.

“Muchos se preguntan por qué estamos entregando tinacos, y la respuesta es clara: no es dar por dar, es sustituir los tinacos de asbesto por unos de polietileno que realmente ayuden a la gente. Este apoyo lo damos con gusto, porque mejora la salud y las condiciones de las familias de Iztacalco”, señaló.

La Dirección General de Participación Ciudadana fue la encargada de coordinar esta acción para garantizar una entrega transparente, equitativa y alineada con los principios de la política social de la Ciudad de México.

En esta jornada, los apoyos fueron entregados a habitantes de las siguientes colonias: Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, Barrio Los Reyes, Barrio San Miguel, Barrio Zapotla, Campamento 2 de Octubre, Carlos Zapata Vela, Cuchilla Agrícola Oriental, Cuchilla Ramos Millán, El Rodeo, Ex Ejidos de Magdalena Mixihuca, Gabriel Ramos Millán, Gabriel Ramos Millán Tlacotal, Gabriel Ramos Millán Bramadero, Granjas México, INPI Picos, Juventino Rosas, La Asunción, La Cruz, Los Picos Iztacalco 1A, Los Picos Iztacalco 1B, Los Picos Iztacalco 2A, Nueva Santa Anita, San Pedro, Santa Anita, Tlazintla y Unidad INFONAVIT Iztacalco.

Con estas acciones, el gobierno de Lourdes Paz impulsa políticas públicas que atiendan las necesidades más urgentes de la población y fortalezcan el bienestar de las familias de Iztacalco que requieren mejorar sus condiciones de almacenamiento de agua.