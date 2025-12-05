Huixquilucan entregó 232 mil apoyos del Programa de Apoyo Alimentario

Como parte de las acciones para fortalecer el bienestar de las familias más necesitadas, el Gobierno Municipal informó que, a través del Programa de Apoyo Alimentario, se logró la entrega de 232 mil apoyos a personas en situación de vulnerabilidad, resultado que forma parte del Primer Informe de Resultados de la actual administración.

Este programa está dirigido principalmente a familias que enfrentan dificultades económicas, adultos mayores, madres y padres de familia, así como personas que no cuentan con un ingreso fijo. Con estas acciones, las autoridades buscan garantizar el acceso a productos básicos de alimentación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de miles de hogares en el municipio.

De acuerdo con la información oficial, la entrega de estos apoyos se realizó en distintas comunidades, colonias y zonas con mayor rezago social, con el objetivo de llegar a quienes más lo necesitan. Los paquetes alimentarios contienen productos de la canasta básica, los cuales representan un alivio económico para las familias beneficiadas.

Autoridades municipales destacaron que el Apoyo Alimentario es uno de los programas sociales más importantes de la administración, ya que atiende de manera directa una de las necesidades más urgentes de la población: la alimentación. Asimismo, subrayaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para combatir la pobreza y reducir la desigualdad.

Durante la presentación del Primer Informe de Resultados, se reconoció el esfuerzo del personal que participó en la logística, distribución y entrega de los apoyos, así como la coordinación entre distintas áreas del gobierno para hacer posible este beneficio a gran escala.

Vecinas y vecinos beneficiados expresaron su agradecimiento por este tipo de programas, señalando que los apoyos representan un respaldo importante para la economía familiar, especialmente en tiempos difíciles.

El Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de continuar impulsando políticas públicas enfocadas en el bienestar social, la atención a los sectores más vulnerables y el desarrollo de mejores condiciones de vida para toda la población.

Con la entrega de 232 mil apoyos alimentarios, la administración municipal demuestra su compromiso con la gente y con la construcción de un municipio más justo, solidario y con mayores oportunidades para todas y todos.