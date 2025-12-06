Metrópoli

Delfina Gómez abre espacios de diálogo para acercar a estudiantes con el sector empresarial

Por Brayan Chaga
Primer Encuentro de Actores en Educación Dual 2025 en el Estado de México

Con el propósito de consolidar un modelo educativo que permita a las y los estudiantes combinar la formación teórica con prácticas en empresas, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Actores en Educación Dual 2025 en el Estado de México con más de 200 asistentes, entre Gestores de Vinculación, Tutores Académicos, Instructores Empresariales y Directores de Planteles.

En el encuentro, organizado por el Gobierno de Delfina Gómez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), a cargo de Miguel Ángel Hernández Espejel, se consolidó como un espacio estratégico de diálogo, colaboración y fortalecimiento institucional.

Carlos Alberto Salgado Treviño, Subsecretario de Educación Media Superior, precisó que la educación dual es un puente que une conocimiento académico y práctica profesional, que permite a cada estudiante descubrir su talento mediante experiencias reales que fortalecen su desarrollo y empleabilidad.

En este encuentro se realizaron mesas de diálogo simultáneas donde se presentaron propuestas para mejorar la planeación de los proyectos formativos, agilizar los procesos de seguimiento académico en empresas y fortalecer los mecanismos de evaluación y mejora continua.

También se impartió una conferencia por el politólogo e historiador costarricense Guillermo Antonio Solís Sánchez, quien profundizó en la evolución del modelo dual en México y su transformación en una política pública nacional.

El evento fue una acción alineada al Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029 y a los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

