Delfina Gómez abre espacios de diálogo para acercar a estudiantes con el sector empresarial

Primer Encuentro de Actores en Educación Dual 2025 en el Estado de México

Con el propósito de consolidar un modelo educativo que permita a las y los estudiantes combinar la formación teórica con prácticas en empresas, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Actores en Educación Dual 2025 en el Estado de México con más de 200 asistentes, entre Gestores de Vinculación, Tutores Académicos, Instructores Empresariales y Directores de Planteles.

En el encuentro, organizado por el Gobierno de Delfina Gómez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), a cargo de Miguel Ángel Hernández Espejel, se consolidó como un espacio estratégico de diálogo, colaboración y fortalecimiento institucional.

Carlos Alberto Salgado Treviño, Subsecretario de Educación Media Superior, precisó que la educación dual es un puente que une conocimiento académico y práctica profesional, que permite a cada estudiante descubrir su talento mediante experiencias reales que fortalecen su desarrollo y empleabilidad.

En este encuentro se realizaron mesas de diálogo simultáneas donde se presentaron propuestas para mejorar la planeación de los proyectos formativos, agilizar los procesos de seguimiento académico en empresas y fortalecer los mecanismos de evaluación y mejora continua.

También se impartió una conferencia por el politólogo e historiador costarricense Guillermo Antonio Solís Sánchez, quien profundizó en la evolución del modelo dual en México y su transformación en una política pública nacional.

El evento fue una acción alineada al Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029 y a los principios de la Nueva Escuela Mexicana.