Esta es la forma en la que puedes tramitar tu Licencia Permanente en CDMX sin cita y desde tu casa

Licencia Permanente en CDMX: así puedes tramitarla sin cita y desde tu casa

La Secretaría de Movilidad de la CDMX (SEMOVI) abrió la puerta a la Licencia Permanente como una opción definitiva para conductores particulares de la CDMX, retomando una opción definitiva y más económica… hasta que lo pierdas o lo reemplaces.

El programa originalmente tenía fecha límite para diciembre de 2025. Aun así, recientemente se anunció que la emisión se podría extenderse hasta 2026, lo que abre una nueva ventana de oportunidad.

Si tú ya cuentas con licencia Tipo A vigente, esta es la oportunidad perfecta para asegurar tu licencia permanente sin filas ni citas.

¿Quién puede tramitarla y quién no?

Si calificas

Ya tienes una licencia Tipo A vigente emitida por la CDMX

emitida por la CDMX Tus datos personales están actualizados (CURP, domicilio, fotografía, etc.)

No tienes sanciones pendientes por tránsito o programas como “Conduce Sin Alcohol”

Si no calificas

Es tu primera licencia: tendrás que hacer un examen teórico sobre tránsito

sobre tránsito Tienes una licencia provisional, vencida, de otro tipo o de otro estado

Faltan tus datos o tienes adeudos pendientes

Cómo tramitar la licencia permanente en línea paso a paso

Aquí el procedimiento si ya cumples con los requisitos:

Ingresa al portal oficial de la SEMOVI con tu cuenta Llave CDMX (si no la tienes, créala) Selecciona “Nuevo trámite” -> “Licencia Permanente Tipo A” o la opción adecuada según tu caso Si ya tenías licencia Tipo A vigente, no tienes que hacer examen. Si eres primerizo, deberás aprobar el examen teórico Sube tu identificación oficial, comprobante de domicilio y demás documentos requeridos Realiza el pago único de $1,500 pesos Una vez validado el pago, podrás descargar tu licencia permanente digital desde la app CDMX O bien, pedirla en físico si así lo deseas

Lo que debes tener en cuenta al tramitar tu licencia permanente

Si es tu primera vez, el trámite no es completamente automático: necesitas cita y aprobar el examen teórico. En estos días ha habido alta demanda, así que los módulos presenciales están saturados. Tramitar en línea es la opción más segura.

Aunque hay un anuncio de prórroga a 2026, no conviene confiarse: hazlo lo antes posible. Si pierdes tu licencia permanente, puedes hacer una reposición pagando de nuevo, sin necesidad de examen.