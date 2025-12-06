Metrópoli

Esta medida de implemento desde este sábado a las 7:00 horas al 7 de diciembre hasta las 15:00 horas

Naucalpan informa el cierre de la vialidad en la Avenida Jardines de San Mateo

Por Brayan Chaga
Cierre de la vialidad

El Gobierno de Naucalpan informó sobe el cierre de la vialidad en la Avenida Jardines de San Mateo, con dirección a Adolfo López Mateos, únicamente en el tramo que comprende del semáforo de Yaquis a Adolfo López Mateos.

Esta medida de implemento desde este sábado a las 7:00 horas al 7 de diciembre hasta las 15:00 horas, esto con el fin de apoyar los trabajos del Programa Sendero Seguro, ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Gobierno del Estado de México.

“Solicitamos a las vecinas y vecinos tomar precauciones y considerar rutas alternas”, indicó Naucalpan en un comunicado y agregó que esta implementación se hace con el fin de mejorar la movilidad y seguridad víal en la zona, con el propósito de brindar calidad a los transeúntes y conductores que pasen por la zona.

Tendencias