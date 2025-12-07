Durante el primer informe de Gobierno en Ecatepec se anuncio la repavimentación en coordinación con Texcoco

Primer informe de Gobierno, Azucena Cisneros Coss en Ecatepec (Eidalid López)

Ecatepec de Morelos vive una etapa de transformación profunda tras el primer año de gobierno encabezado por la presidenta municipal Azucena Cisneros, quien presentó su Informe de Resultados ante autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes del Poder Judicial, líderes sociales y miles de habitantes del municipio.

Durante el acto estuvieron presentes la secretaria de las Mujeres del Gobierno del Estado de México, María Estévara Rodríguez Hernández, en representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Marcelo García, así como magistradas y magistrados del Poder Judicial. También asistió el coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero Martínez.

Entre las y los invitados destacados acudieron los presidentes municipales de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez; de Valle de Chalco, Adolfo Cerqueda Rebollo; y de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez. Asimismo, estuvieron presentes integrantes del Cabildo de Ecatepec, legisladores federales y estatales, representantes religiosos, comerciantes, transportistas, cámaras empresariales y organizaciones sociales.

En su mensaje, la alcaldesa afirmó que recibió un municipio en condiciones críticas: sin patrullas, con calles destruidas, pozos abandonados, servicios colapsados y una grave crisis de inseguridad. “El abandono fue su forma de gobernar”, expresó al recordar cómo encontraron a Ecatepec. Sin embargo, aseguró que hoy el municipio camina con rumbo distinto gracias a una política sin corrupción y con enfoque social.

Uno de los rubros con mayores avances es el de seguridad pública. A través de una estrategia de mando único con la participación conjunta de la Marina, Guardia Nacional y policía municipal, se logró una reducción del 50 por ciento en delitos de alto impacto. Además, los homicidios dolosos disminuyeron 37 por ciento y Ecatepec salió del listado de los 20 municipios con mayor incidencia de feminicidios. También se duplicó la recuperación de vehículos robados respecto a administraciones anteriores.

El acceso al agua potable representa otro de los cambios más significativos. Por primera vez en la historia del municipio se realizó una inversión estructural para llevar el líquido a la red de distribución. Actualmente, más de 300 mil familias ya cuentan con agua en sus hogares; se incrementó el suministro en 40 por ciento, se repararon más de 4 mil fugas, se reactivaron 29 pozos y se recuperaron más de 100 tomas clandestinas. Asimismo, se rehabilitaron más de 10 mil metros de drenaje, reduciendo severamente las inundaciones.

En infraestructura urbana, la administración reportó la pavimentación de más de 444 kilómetros de vialidades, una cifra equivalente a la distancia entre Ecatepec y Morelia. A través de los programas “Mano a Mano” y “Cimientos de Esperanza” se intervinieron más de 200 calles con concreto hidráulico. Además, el municipio dejó de rentar maquinaria y adquirió su propio parque vehicular, con una inversión superior a los 281 millones de pesos en equipo, patrullas, radios y herramientas.Así mismo se dio a conocer que se realizará la repavimentación de la R1 de la mano con Texcoco y el presidente municipal,Nazario Gutiérrez.

El rescate ambiental también fue destacado. Se recolectaron más de 100 mil toneladas de basura, se rescataron ocho micropresas y se recuperaron 400 hectáreas de humedales en la zona de El Caracol, donde actualmente habitan más de 200 especies de aves, convirtiéndose en un referente ecológico de la región.

En temas de salud se destacó la reinauguración de la clínica 93 en cerro gordo que fue cerrada después del sismo del 2017, así mismo se destacó que se recuperó un hospital completamente abandonado el cual será un Hospital Oncológico que tiene el objetivo de darle tratamiento a todos los Ecatepenses.

En el ámbito social, se impulsaron programas dirigidos a mujeres, jóvenes y familias en situación vulnerable. Más de 35 mil mujeres recibieron apoyos, se realizaron más de 2 mil mastografías gratuitas, se creó un programa para madres adolescentes, y más de 5 mil estudiantes universitarios reciben actualmente becas.

La presidenta municipal subrayó que el presupuesto de obra pública creció de 544 a 721 millones de pesos, lo que permitió la ejecución de más de mil obras en el municipio. “Cuando no hay corrupción, el dinero alcanza”, enfatizó.

Finalmente, Azucena Cisneros hizo un llamado a la unidad para consolidar el cambio durante el segundo año de gobierno. “Ecatepec se levanta con su gente. Cuando el pueblo camina unido, no hay fuerza que lo detenga”, afirmó ante los asistentes.