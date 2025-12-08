Aplazan, otra vez, audiencia del caso Daniel Tadeo a solicitud de Gabriela “N”

Accidente Choque donde falleció Daniel Tadeo, el 4 de diciembre del 2024. (Especial)

Un juez decidió aplazar la audiencia intermedia del caso Daniel Tadeo, motociclista atropellado en Santa Fe en 2024, debido a que la defensa de la imputada alegó que faltaban algunas pruebas periciales por realizar.

Es la segunda vez que a solicitud del equipo de abogados de Gabriela “N” se suspende el comienzo de la etapa intermedia, la primera, el pasado 1 de diciembre, cuando presentó un escrito donde señaló que no se habían cumplido los 10 días para responder al proceso penal.

De acuerdo con Vanessa, hermana del finado, la defensa de Gabriela “N” pidió más tiempo para realizar pruebas periciales en mecánica de hechos, en psicología — dado que supuestamente tiene afectaciones — sumado a que se ofrecieron como testigos a la madre, a la directora de la universidad donde estudia y conocidos de la joven.

Y nuevamente, esos abogados ofrecieron el testimonio de América “N”, una de las parejas de Daniel Tadeo, quien insiste que vivía en el mismo domicilio que él como concubina, a pesar de que previamente fue vinculada a proceso por el delito de fraude procesal, dado que planeaba que las autoridades la reconocieran como concubina, con documentos supuestamente apócrifos y testigos que mienten en cuanto a la vida y pasado del fallecido, con falsas direcciones del domicilio que habitaba; aún cuando la Fiscalía capitalina reconoció a Ana Cristina, la madre de sus hijas, como principal integrante de su núcleo familiar, así como a los demás afectados indirectos, que son sus hermanos y padres del hombre.

América habría ingresado documentación apócrifa ante la autoridad judicial para acreditar que era la única pareja de Daniel Tadeo, como comprobantes de domicilio para aparentar que ambos compartían el mismo inmueble.

América presentó testigos que avalan que vivían juntos, dichas aseveraciones se encuentran descritas en el testimonial de la Notaría 93 del Estado de México, archivo que no está firmado por los que declararon, ni plasmaron sus huellas digitales y aún con faltantes en su certificación, el Ministerio Público las aceptó.

En esa declaración testimonial se lee que las autoridades le cuestionaron a una testigo, de nombre Karina, vecina y amiga, si le consta que América y Daniel vivían juntos, a lo que contesta que son pareja sentimental y comparten un hogar en un domicilio de la calle Rosa Tartara, de la colonia Molino de Rosas en la alcaldía Álvaro Obregón, desde hace más de dos años. Otro testigo, quien se identificó como Julio César, emitió la misma declaración, del presunto concubinato entre Daniel Tadeo y América.

Igualmente, se expuso documentación que para la familia de Daniel, nada tiene que ver con la investigación del homicidio, como una carta de recomendación personal emitida por una mujer de iniciales M.V.L, en la que dice que conoce a la acusada desde que era muy pequeña y que acredita la responsabilidad, integridad, madurez personal y valores éticos, destacando comportamiento, empatía con las personas de su entorno y disciplina.

Además, en otro documento se asegura que Gabriela “N” es acredora de una beca del 40 por ciento en la universidad donde estudia la licenciatura de Comunicación, lo que aparentemente acredita el buen desempeño académico, buena conducta y una persona responsable, lo que aparentemente desvirtúa comportamientos temerarios o negligentes en su vida cotidiana, reforzando que se trata de una persona ordenada, dedicada y comprometida con sus estudios.

Otro dato de prueba es una grabación de audio de un programa de radio que se emite en la universidad de Gabriela “N”, en el cual ella participó y se observa su comportamiento lúcido y sobrio al momwnto de la transmisión.

A pesar de que el aplazamiento de la audiencia se realizó conforme a la Ley, dado que la defensa de la mujer podía solicitar más tiempo para las pruebas periciales, la familia de Daniel Tadeo reprochó que la insistencia de incluir el testimonio de América “N” únicamente tiene la finalidad de cansarlos y que acepten un acuerdo reparatorio.

No obstante, a un año y cuatro días del homicidio, el proceso ha sido lento y no se han señalado a responsables para que liquiden reparación del daño.