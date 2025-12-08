Ley General de Aguas protegerá a productores y pueblos originarios de la CDMX: Morena

La ley reconoce el agua como un derecho humano

El vocero de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo García, informó que es necesario que las y los ciudadanos sepan los beneficios y el impacto que tiene la Ley General de Aguas, aprobada recientemente en la Cámara de Diputados y el Senado, tras la desinformación “de mala leche” generada en algunos medios.

De acuerdo con los morenistas, dicha ley beneficia principalmente a productores y pueblos originarios de Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Magdalena Contreras e Iztapalapa.

Paulo García pidió al legislador federal, Carlos Mirón, que detallara sobre las bondades de la ley; el diputado aseguró que se trata de un paso histórico en la defensa del agua como derecho humano, especialmente para pequeños productores y ejidos de las zonas rurales de la capital.

“No vamos a permitir que se privatice el agua. El núcleo ejidal y pequeños productores no se limitan sus derechos. Nos enfocamos en grandes especuladores del agua. No puede ser que gobernadores tengan presas privadas. Esta ley prioriza el consumo humano y domiciliario”, afirmó.

Detalló que la reforma es especialmente importante para las comunidades donde el acceso al agua es fundamental para la producción de alimentos, la preservación de las chinampas y el sustento de miles de familias que trabajan la tierra.

En la Ciudad de México, la reforma se relacionará con el proyecto hídrico de la jefa de Gobierno Clara Brugada 2025-2030, que eleva a secretaría la gestión integral del agua, crea un C5 en materia hídrica, e implementa micro y macro medición en el consumo desde los domicilios hasta la red nacional para detectar fugas y disminuciones.

Y descartó que en la Ciudad de México se vaya a privatizar el agua, “la ciudad es la entidad más adelantada en la protección del agua como bien común”, destacó el legislador.

“Con estas reformas, los pequeños productores y ejidatarios de la zona rural de la ciudad tendrán certeza jurídica sobre sus derechos al agua, mientras se frena el acaparamiento por parte de grandes corporativos”.

Los morenistas comentaron que quienes opinan en contra de esta ley lo hacen desde el desconocimiento, o bajo narrativas falsas de la oposición.

El legislador federal aseguró que se hizo una consulta a la población en regiones hídricas, en la que participaron más de 5 mil personas y más de 240 oradores.