Pueblos originarios avalan preliminarmente instalación del Cablebús Línea 6: Brugada

SICT en coordinación con CDMX para Línea 4 de Cablebús Se invertirán 4 mil 754 mdp para montar 8 estaciones y 393 cabinas para pasajeros

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que avanzan las consultas realizadas en pueblos originarios sobre la construcción de la Línea 6 del Cablebús, que contempla estaciones en Tláhuac, Xochimilco, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Milpa Alta.

La jefa del Ejecutivo local señaló que ya concluyeron las consultas en Tláhuac y Xochimilco, específicamente en las tres zonas donde se proyecta instalar estaciones del sistema de transporte. Agregó que actualmente se desarrollan las consultas correspondientes en la alcaldía Milpa Alta.

La mandataria indicó que los resultados preliminares han sido positivos en las localidades consultadas y afirmó que el Gobierno capitalino respetará las decisiones vecinales derivadas de este proceso.

Asimismo, mencionó que en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras también se llevaron a cabo ejercicios de consulta en pueblos originarios ubicados en las áreas donde se prevé la construcción de estaciones de la nueva línea.

Clara Brugada precisó que la participación registrada responde al interés de la población en un sistema de transporte que, de acuerdo con el Gobierno capitalino, ofrece una alternativa rápida y con menor impacto ambiental para zonas alejadas del centro de la ciudad.

Cabe mencionar que el Gobierno de la Ciudad de México continuará con el proceso de consulta en las demarcaciones involucradas, previo a la definición final sobre el desarrollo del proyecto de la Línea 6 del Cablebús.