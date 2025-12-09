CDMX emite el Bono Verde más grande de su historia por 3 mil millones de pesos

El Gobierno de la Ciudad de México colocó un bono verde por 3 mil millones de pesos para financiar las nuevas Líneas 5 y 6 del Cablebús

El Gobierno de la Ciudad de México realizó la emisión del Bono Verde 2025 por 3 mil millones de pesos, considerado el más grande en la historia de la capital. Los recursos se destinarán a proyectos de movilidad sustentable, principalmente a la construcción de las nuevas Líneas 5 y 6 del Cablebús.

La operación se llevó a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde la demanda duplicó el monto ofertado: se recibieron posturas por más de 6 mil millones de pesos para un financiamiento objetivo de 3 mil millones. Autoridades locales señalaron que este resultado refleja la confianza de inversionistas en la estabilidad financiera de la ciudad y en sus proyectos ambientales.

Durante el anuncio, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que los fondos se aplicarán íntegramente a infraestructura de movilidad limpia. Una de las nuevas líneas del Cablebús beneficiará a habitantes de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, mientras que la segunda se desarrollará en Milpa Alta y Tláhuac. De acuerdo con la mandataria, estas obras buscan mejorar la conectividad en zonas alejadas y contribuir a un modelo de transporte más accesible y menos contaminante.

Clara Brugada precisó que la capital continúa encabezando la captación de inversión extranjera directa en el país.

Al tercer trimestre de 2025, la ciudad registró 23 mil millones de dólares, equivalentes al 56 por ciento del total nacional, y en el último año tuvo un crecimiento de 45 por ciento en este rubro.

Proyectó además que en 2026 la inversión pública local crecerá 31 por ciento respecto a 2025 y que, en dos años, su administración habrá incrementado 55 por ciento ese gasto en comparación con 2024. Señaló que este año se destinaron más de 12 mil millones de pesos a la política ambiental.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, afirmó que la colocación del bono obtuvo calificaciones AAA en escala local.

Sostuvo que esta operación fortalece los vencimientos de la deuda pública y se alinea con los objetivos de sostenibilidad ambiental del gobierno capitalino, que contempla reducir en 35 por ciento las emisiones contaminantes hacia 2030. Recordó que, en la administración de Claudia Sheinbaum, la ciudad logró una disminución de 10.5 por ciento en emisiones de CO₂.

De Botton indicó que la Ciudad de México fue pionera en América Latina al emitir un bono verde en 2016 y que la operación actual está alineada al 100 por ciento con la taxonomía sostenible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Agregó que para 2026 se propone un incremento de 31.2 por ciento en la inversión pública, para alcanzar 57 mil 191 millones de pesos, lo que representaría un crecimiento de 55 por ciento respecto a 2024.

El funcionario también recordó que en 2016, desde Bancomex, se publicó un marco de referencia de bonos sustentables que permitió la colocación de 10 mil millones de pesos en el mercado local, operación considerada la primera emisión sustentable en pesos en esa institución.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, memcionó la importancia de que los gobiernos locales accedan a financiamientos sustentables. Consideró que la emisión realizada por la Ciudad de México, la más grande en su tipo a la fecha, está alineada con los principios internacionales de bonos verdes y reiteró la disposición del Gobierno Federal para seguir impulsando esquemas similares en otras entidades del país.