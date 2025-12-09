Confío en que el organismo de transparencia defenderá el derecho a la información: presidenta del InfoCDMX

Entrevista Presidenta del InfoCDMX, Laura Lizette Enríquez Rodríguez. (Ignacio Medina)

La Secretaría de la Contraloría tiene los instrumentos para que cualquier organismo gubernamental sea obligado a responder solicitudes de información de manera transparente, sin importar de qué dependencia se trate; dijo en entrevista con Crónica Laura Lizette Enríquez Rodríguez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX).

Ante la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para desaparecer la marca InfoCDMX y crear un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de la Contraloría que vigile la protección de datos personales y el cumplimiento de que los sujetos obligados capitalinos otorguen información de gastos, gobierno, funciones y actividades, Crónica cuestionó a Rodríguez Enríquez si confía en que el nuevo ente no se alineará a los intereses del partido en el poder y únicamente responda a su conveniencia, a lo que respondió que si bien es un reto, el personal del Instituto que sería transferido al nuevo ente tiene como prioridad proteger los derechos de la ciudadanía.

“Confiamos en que ese va a ser el compromiso de las nuevas autoridades, ese es el compromiso del Info, si se antepone a las personas y a su derecho de que se respete la posibilidad de acceder a información pública, podríamos tener una combinación que genere mucho éxito”.

“Las sanciones y medidas de apremio fue algo que durante mi mandato aprobamos en el Instituto, que durante muchos años no existió; estábamos en acuerdo y en diálogo con las autoridades para lograr su cumplimiento. Al haber sanciones y medidas de apremio logramos mejores cumplimientos en esta última época, en la parte de la Contraloría, apoyándose y haciéndose adecuadamente, puede lograr un cumplimiento como el que hace el Instinto o incluso mejor por el diálogo que tiene con las autoridades. Cuando hay que apretar un poco más, estas medidas de apremio también funcionan”.

“Es la defensa del derecho a la información con el modelo que funcione, que a la gente le siga llegando esta información y cómo van a hacer que estas nuevas autoridades, independientemente de dónde estén sectorizadas, que se libere esa información, con un buen diálogo, que al ser parte del ejecutivo pensaríamos que puede existir”.

“La autoridad se tiene que dar cuenta que la necesidad por protección de los datos y el derecho a la información sigue vigente en la gente. Si ingresa su solicitud y no está de acuerdo, que use el mecanismo constitucional que va a existir o utilice los instrumentos que legalmente tendrá para acudir a la instancia judicial”.

A diferencia de otras entidades donde el poder ejecutivo no realizó acciones por proteger o considerar la continuidad de sus organismos de transparencia, en la capital, tanto el Gobierno de la Ciudad de México como el Congreso capitalino han reconocido el trabajo del InfoCDMX, así como sus innovaciones tecnológicas y mecanismos para ejecutar transparencia en la mayoría de los sujetos obligados, por lo tanto, el bloque morenista ha externado su intención de que el personal capacitado del Instituto continúe en funciones en el nuevo órgano desconcentrado.

“Hay un reconocimiento muy amplio de las distintas fuerzas políticas y de los distintos entes públicos hacia el trabajo de este Instituto, me refiero a la gente que lo integra, hay un reconocimiento de un trabajo cercano, profesional, austero, con resultados de cara a las personas. Ese reconocimiento ha dado tranquilidad para que el Info continúe operando como lo ha hecho hasta el 2025 y que no cesen funciones y se haga de una manera conjunta”.

“A diferencia de otras entidades, el Info ha mantenido diálogo con las autoridades, es necesario para lograr los acuerdos para las personas e involucrarnos en esa transición es benéfico porque pueden rescatar muchas cosas, procesos, personas, herramientas. Hemos integrado mucho en casi 20 años y lo que haya que mejorar. El diálogo ha permitido una transición más armoniosa y ordenada”.

La iniciativa de la jefa de Gobierno les da a los diputados un plazo de 180 días para adecuar las leyes secundarias para darle vida al nuevo ente de transparencia.

“Hay un compromiso de los servidores públicos en la capital y será muy difícil que haya un retroceso en esa naturaleza”.

No obstante, mientras se realizan las leyes secundarias quedará en pausa el uso de herramientas como el Asistente de Transparencia e Información Ciudadana (ATIC), que facilita el acceso a información pública de forma rápida y directa, respondiendo preguntas frecuentes sobre sueldos de funcionarios, reglamentos, además del INFOVERSO, la plataforma virtual que utiliza tecnologías del metaverso y la inteligencia artificial para facilitar a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a solicitar información pública de forma segura, anónima y más eficiente.

“Quiero pensar que mucho de este trabajo se va a rescatar, porque ha sido muy útil y ha dado resultados tangibles y reconocidos internacionalmente en el desarrollo de herramientas que se han compartido con distintas entidades pero eso dependerá de las nuevas autoridades”.

“Hoy el InfoCDMX ha compartido sistemas con distintos entes, el Chatbot, el Cyber para hacer verificaciones de datos y estamos por aprobar en el pleno convenios de colaboración en el que vamos a entregar el Cyber a la Secretaría Anti Corrupción y Buen Gobierno, porque queremos que se siga compartiendo a las entidades. A SuperISSSTE le vamos a donar la fuente braille, también la fuente espejo braille a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.