Congreso CDMX pide implementar estrategia contra los “incels”

Lex Ashton

El Congreso de la Ciudad de México pidió a la autoridad educativa local implementar una estrategia para fortalecer el apoyo psicológico a los jóvenes y evitar daños, que incluso han generado suicidios; lo anterior, tras la radicalización de “incels” o célibes involuntarios, que abundan principalmente en comunidades virtuales.

La diputada promovente del punto de acuerdo fue la morenista Ana Buendía, quien explicó que se trata de una solicitud a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación capitalina para que fortalezca los mecanismos de atención psicológica en las instituciones educativas de todos los niveles, con el fin de prevenir el fenómeno conocido como “incel” y las agresiones vinculadas al mismo.

Buendía comentó que hace décadas surgió un grupo de apoyo para personas solitarias, al cual se unieron numerosos jóvenes. Sin embargo, este ha cambiado a una subcultura de odio, misoginia y resentimiento profundo.

Recordó que en septiembre Lex Ashton, el estudiante del CCH Sur, llevó un arma al plantel con la que hirió a personas y mató a un compañero, sólo por una ideología de odio gestada en foros de redes sociales.

“Antes de atacar, Lex Ashton ya había anunciado en redes su desprecio por la vida, su odio hacia las mujeres —a quienes deshumanizan llamándolas “foids”— y su resentimiento contra aquellos que sí encajan socialmente. Su mensaje era claro: No pienso irme solo”, dijo.

Suicidio segunda causa de muerte entre estudiantes

En la Ciudad de México, datos recientes indican que la ansiedad afecta a más del 50% de los usuarios de servicios de salud mental, y el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte entre estudiantes universitarios.

La legisladora comentó que han habido otros ejemplos como en la Facultad de Arquitectura, en Medicina de la UNAM y también en el Instituto Politécnico Nacional, donde jóvenes brillantes se han suicidado.

Finalmente, destacó la necesidad de crear protocolos que sepan identificar las señales de alerta de la radicalización “incel”, que se desmonten narrativas de odio desde la empatía y la educación emocional y, señaló, que se necesita llegar a tiempo, “antes de que otro joven decida que la violencia es su única voz, o antes de que otro estudiante decida que su vida no vale la pena”.