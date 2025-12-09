Ecatepec responde con más de mil obras a demandas de vecinos con el Plan Integral Oriente

En Ecatepec se ha logrado llevar agua a más de 300 mil familias

Primer año de resultados — El primer año de gobierno de la primera alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros ha sido fructífero y provechoso al haber dado respuesta a demandas de miles de vecinos con la estrategia del Plan Integral Oriente, con lo que se ha dejado a un lado el abandono que enfrentaban 10 millones de mexiquenses de 11 municipios, entre ellos Ecatepec.

Este “es un Plan que está golpeando duro al abandono, a la desatención, a la indolencia y, en el caso de Ecatepec, vemos que trabajando en forma conjunta, Gobierno Federal y municipios, con la misma visión es posible dejar atrás toda esa apatía y recuperar la dignidad de las personas”, apuntó Azucena Cisneros.

SEGURIDAD

Al abordar el rubro de la seguridad, la alcaldesa de Ecatepec subrayó que en el primer año de su administración uno de los logros más trascendentes fue la puesta en marcha de la estrategia nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Resaltó que esta estrategia, que se sustenta en el Mando Unificado ha arrojado resultados contundentes, toda vez que por primera vez la Marina y la Policía Municipal operan como una sola fuerza, coordinada con inteligencia, proximidad social y el C7i funcionando 24/7, lo que ha permitido que los delitos de alto impacto se redujeran hasta 50 por ciento, entre ellos los homicidios dolosos, con 37 por ciento menos, además de salir del top 20 de municipios con mayor índice de feminicidios.

VIALIDAD

La participación unida de elementos de la Marina y Policías Municipales ha derivado en reducción en varios delitos

En lo que respecta a la rehabilitación de vialidades, Azucena Cisneros refirió que se rehabilitaron 444 kilómetros de vialidades y en 275 colonias se repararon 31 mil baches gracias a que se cuenta con maquilaría propia con 200 unidades. Asimismo se revisaron e instalaron 60 mil luminarias.

La edil destacó de manera gradual se ha logrado la transformación de vialidades y calles del municipio gracias al tren de repavimentación que entregó el Gobierno Federal, que se sumó a los otros tres equipos con los que cuenta el municipio. “Cada kilómetro recuperado es posible gracias a los recursos y la rectoría que el Plan Oriente canaliza a nuestro municipio”, aseguró.

AHORRO

En el mismo tenor, Azucena Cisneros apuntó que Ecatepec recuperó patrimonio con la adquisición de más de 200 maquinarias propias, como los trenes de pavimentación, camiones y unidades Váctor con lo que se podrán realizar obras por administración, lo que se traducirá en ahorro de recursos.

Asimismo, indicó que “se dice rápido todo esto, con más de mil obras en un año, pero ha requerido trabajo y sobre todo voluntad, porque igual se están creando espacios educativos para jóvenes como el Cebetis, o recuperando infraestructura hospitalaria como el Oncológico de Ecatepec, que tenía más de diez años de abandono, entre otras acciones significativas, como la seguridad, donde se ha dado una reducción de 50 por ciento en delitos de alto impacto”, apuntó

