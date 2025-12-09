Entregan aves de traspatio a familias de Texcoco

El Gobierno Municipal de Texcoco llevó a cabo la entrega de paquetes de aves de postura y codornices con el objetivo de fortalecer la economía familiar y apoyar la producción agropecuaria en diversas comunidades del municipio. La actividad se realizó como parte de las acciones permanentes de desarrollo productivo que impulsa la administración local para beneficiar a familias que buscan alternativas de autoconsumo.

De acuerdo con información oficial, la Dirección del Campo, encabezada por Jesús Páez, entregó un total de 70 paquetes de 10 aves de postura, así como 120 codornices, destinadas a un centenar de familias texcocanas. Estos apoyos permitirán a los beneficiarios iniciar o reforzar la producción de huevo y, posteriormente, contar también con carne de pollo y codorniz para consumo propio.

Las aves de postura representan una de las alternativas más viables para las familias que buscan generar alimentos frescos y de calidad sin depender completamente del comercio local. Con los paquetes entregados, se espera que los hogares puedan producir diariamente huevo fresco, lo cual no solo ayuda a reducir gastos, sino que también mejora la calidad nutricional de los alimentos que consumen.

Durante la entrega, Jesús Páez destacó que esta acción se realizó en cumplimiento de las instrucciones del presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, quien ha impulsado la creación de programas que fortalezcan la economía familiar a través del campo. Señaló que la intención es dar herramientas que permitan a los habitantes generar sus propios alimentos y, con ello, disminuir el impacto de los costos comerciales.

El funcionario explicó que la Dirección del Campo funge como enlace directo entre los productores y las familias interesadas, lo que permite que los beneficiarios obtengan las aves a un precio mucho más accesible que el del mercado. Esto se debe a que la adquisición se realiza sin intermediarios, reduciendo significativamente los costos y haciendo más viable la participación de más familias.

“Este modelo permite cerrar un círculo de consumo entre productores y consumidores, porque sin intermediarios se logra bajar el costo de venta y hacer más accesible la compra de aves de traspatio”, destacó Páez durante la entrega. Además, señaló que este tipo de apoyos tiene un impacto positivo en las comunidades, pues promueve el consumo local, la autosuficiencia y la mejora en la alimentación de las familias.

Las aves de postura y las codornices entregadas fueron seleccionadas para garantizar su capacidad de producción, con el fin de que los beneficiarios puedan iniciar la puesta de huevos en poco tiempo. Esto representa un apoyo directo para los hogares que buscan alternativas económicas, especialmente en una época donde los costos de los alimentos continúan al alza.

Para quienes deseen sumarse a estas iniciativas, la Dirección del Campo invitó a la población interesada a acercarse a sus oficinas, ubicadas en avenida 16 de Septiembre, entre las calles Morelos y Nezahualcóyotl, en el Centro de Texcoco. Ahí se brinda orientación y se explica el proceso para integrarse a los proyectos que fomentan el autoconsumo y fortalecen la economía familiar.

Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso con el desarrollo del campo y con la mejora de las condiciones de vida de las familias texcocanas.