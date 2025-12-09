Huixquilucan sigue mejorando sus escuelas con “Acción por la Educación”

Gracias al programa “Acción por la Educación”, la comuna continúa reforzando la infraestructura educativa en su municipio. El pasado 8 de diciembre de 2025, la escuela Primaria Dr. Gustavo Baz Prada recibió una nueva entrega de mobiliario y mantenimiento, beneficiando a cerca de 400 estudiantes.

Durante la visita, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco entregó 30 pupitres, dos pizarrones y dos tinacos, con la finalidad de mejorar las condiciones de enseñanza. Además, se llevó a cabo una jornada de mantenimiento general: se pintaron exteriores, se habilitaron espacios comunes, y se atendió la infraestructura sanitaria eléctrica.

Las autoridades destacaron que el objetivo de estas acciones es ofrecer espacios dignos, seguros y cómodos tanto para alumnos como para maestros y padres de familia. Esta intervención también se incluyeron trabajos de patios, canchas deportivas, instalaciones de iluminación, jardinería y juegos didácticos, para garantizar que la escuela cu ente con una infraestructura adecuada y motivadora.

La directora del plantel agradeció la obra, y subrayó que las mejoras representan un impulso al ambiente escolar, lo que asegura contribuirá al aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, un alumno habló en nombre de sus compañeros y expresó su alregría, destacando que el ambiente era más agradable y eso lo motiva a aprender.

El programa “Acción por la Educación” no es nuevo en Huixquilucan, desde su implementación ha intervenido en numerosas escuelas públicas en diferentes comunidades del municipio. A través de rehabilitación de mobiliario, mantenimiento de sanitairios, instalaciones eléctricas y áreas comunes, ha beneficiado a miles de estudiantes, abarcando distintos niveles educativos.

Recuentemente, también se entregaron obras en otras primarias y secundarias, además de comedores escolares y espacios rahabilitados en bachilleratos con lo que se busca que la educación en Huixquilucan se imparta en condiciones dignas, seguras y propicias para el desarrollo académico.

Autoridades municipales señalaron que el compromiso con la educación es una prioridad. Con cada escuela intervenida, se refuerza la idea de que intervenir en la infraestructura educativa es apostar por el futuro de las nuevas generaciones. Según el gobierno local, cada mejora busca reducir desigualdades, promover la inclusión y brindar un entorno adecuado para el aprendizaje.

Con esta nueva entrega en la Primaria Dr. Gustavo Baz Prada, el programa demuestra una vez más sus resultados positivos. Padres de familia, alumnos y maestros reconocen el esfuerzo como una apuesta real al bienestar educativo. Para muchos, estas acciones representan un paso hacia adelante: aulas más cómodas, ambientes más seguros y una comunidad más unida en favor de la educación.