Iniciará la entrega de kits para la “Carrera Mexi” en Ecatepec

La emoción comenzará a sentirse entre los participantes de la Carrera Mexi, ya que a partir de este jueves dará inicio la entrega de los kits oficiales en la Terminal Las Américas del Mexibús Línea 2. La entrega se llevará a cabo del 11 al 13 de diciembre, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, por lo que se invitará a todos los corredores registrados a acudir con anticipación para evitar filas prolongadas.

Desde las primeras horas de la mañana se prevé un flujo constante de personas que llegarán para recoger su kit, el cual incluirá la playera oficial del evento, el número de corredor y otros artículos necesarios para la competencia. Para poder retirarlo, será obligatorio presentar una copia de la identificación oficial y la carta de exoneración que será enviada previamente al correo electrónico de cada participante al finalizar su registro.

Personal de logística guiará a los asistentes para ubicarse rápidamente en la fila correspondiente, lo que permitirá que el procedimiento se desarrolle de manera ordenada. Muchos corredores aprovecharán para tomarse fotografías con su playera de la edición 2025, mientras otros comentarán sus preparativos rumbo a la carrera del próximo domingo.

La Carrera Mexi volverá a consolidarse como un evento deportivo esperado por vecinos de distintos municipios del Valle de México. Como cada año, reunirá a corredores experimentados, familias completas y aficionados del running que buscarán disfrutar una mañana de actividad física y convivencia. Se espera que muchos de ellos lleguen después de varias semanas de entrenamiento para presentarse en buenas condiciones el día del evento.

A lo largo de los pasillos de la terminal se anticipa una afluencia mayor a la habitual. Por ello, los organizadores implementarán un operativo especial con personal de seguridad, señalizaciones y espacios delimitados para mantener el orden durante los tres días de entrega. El ambiente será descrito por los asistentes como animado y organizado, lo que permitirá que la mayoría reciba su kit en pocos minutos.

Los organizadores reiterarán que no habrá entrega de kits el día del evento, por lo que harán un llamado a todos los corredores a respetar las fechas establecidas. También se recomendará llegar temprano el domingo 14 de diciembre y considerar el tiempo de traslado, ya que se prevé una participación muy elevada.

Con los kits en mano y el entusiasmo en aumento, los corredores se prepararán para vivir una de las ediciones más concurridas. La cita final será en la línea de salida, el domingo 14 de diciembre, donde cientos de participantes buscarán cruzar la meta en un ambiente deportivo y familiar.