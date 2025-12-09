Operativo Basílica: cinco mil 80 policías cuidarán a más de 13 mil peregrinos

Peregrinos en la Basílica de Guadalupe Basílica de Guadalupe. (Moisés Pablo Nava)

El Gobierno de la Ciudad de México presentó el “Operativo Basílica”, en el cual cinco mil 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cuidarán a los más de 13 mil peregrinos que acudirán al templo religioso en el marco de los festejos de las Mañanitas a la Virgen, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Este operativo inició el cinco de diciembre y concluirá el día 14. Los policías están apoyados con 255 patrullas, 73 motocicletas, 15 grúas, 2 drones, 13 ambulancias, cinco motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y dos helicópteros del Agrupamiento Cóndores, todo ello, con el objetivo de garantizar la integridad de las y los visitantes al recinto religioso.

Los policías preventivos, en coordinación con los elementos de la Policía Auxiliar y el estado de fuerza, mantendrán la vigilancia en los alrededores de la Basílica, tienen el objetivo de prevenir la comisión de delitos, la alteración del orden y brindar orientación a las y los feligreses que requieran apoyo por extravío en las zonas de pernocta.

Elementos de la subsecretaría de Control de Tránsito implementarán acciones de control del flujo vehicular en las principales vías de acceso carretero a la Ciudad de México, así como en las vialidades por las que transitan las distintas peregrinaciones hasta llegar a la Basílica.

También se contará con la presencia de personal de la Policía Turística, para apoyar a las y los visitantes nacionales y extranjeros, con traducciones en inglés, chino e italiano y habrá policías con dominio de lenguas indígenas, como el náhuatl, totonaco, zapoteco y mixteco, para quienes lo requieran.

Este despliegue se realizará en coordinación con personal de los centros de comando y control C2 y del C5, cuyos monitoristas redoblarán la vigilancia para la detección oportuna de cualquier acto que pudiera alterar el orden público, o bien, que ponga en riesgo la integridad de las personas.

También el Metro incrementará el número de personal que estará atendiendo en las tres principales estaciones alrededor de la Basílica, así como una amplia red de brigadistas de Protección Civil, que estarán atentos a la organización de este evento y un conjunto de personas de la Secretaría de Salud.

Se entregarán las cobijas necesarias a los peregrinos y se contará con estrategias de limpieza para los espacios cercanos al templo.

De acuerdo con las cámaras empresariales, la derrama económica de este evento en el 2024 fue de mil 600 millones de pesos y se estima que en 2025 será superada esa cifra.

La alcaldía Gustavo A. Madero presentó una fuerza operativa para acompañar y cuidar en este operativo, con 10 mil 600 trabajadores en las calles.

La demarcación dispondrá de 250 elementos de la Policía Auxiliar, con 110 patrullas propias de la Alcaldía. La demarcación posee dos bici-puertos con capacidad de resguardar 12 mil bicicletas.

Igualmente ya están instalados cinco Ministerios Públicos móviles de la Fiscalía capitalina, 26 puntos de hidratación; 450 baños portátiles en los alrededores de la Basílica.

Del mismo modo, mil trabajadores de limpia y transporte recogerán las dos mil toneladas de basura estimada, para que el 12 de diciembre amanezca totalmente limpio e impecable el área y el primer cuadro de la Basílica de Guadalupe.

En la zona estarán 40 camiones recolectores de basura y dos puntos de la Procuraduría del Consumidor.