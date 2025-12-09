Por temporada vacacional se abrirá en Tamaulipas una ventanilla de atención

Se ha informado que el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) realizará el 17 de diciembre, el cierre de sus ventanillas de atención. Esto debido al segundo periodo vacacional del 2025.

Como respuesta a ello y ante las necesidades medicas que pueden surgir en estas fechas, del 18 de diciembre del 2025, al 2 de enero del 2026, se abrirá una ventanilla. El horario de atención será de las 10:00 am a las 2:00 pm, a excepción de los días 25 de diciembre y 1 de enero del próximo año.

De igual manera los pensionados y pensionistas del Instituto que requieran que sus avisos de pago sean impresos, van poder acudir durante el horario previamente anunciado.

“Las ventanillas de Prestaciones Económicas, así como demás trámites de Servicio Médico, Caja de Ahorro, Unidad Deportiva IPSSET, Recuperación de Créditos, Centro de Atención Infantil, Pensiones y Jubilaciones, se reanudarán el 5 de enero del 2026 en horarios de atención habituales”, comentó la directora general del instituto, Sandra Ivonne Mejía Bárcena.

Por último, en el caso de las ventanillas de Prestaciones Económicas que se encuentren en las oficinas centrales y en el módulo de la Torre Bicentenario ya se puede programar la cita para la apertura de solicitudes de préstamos en www.tamaulipas.gob.mx/ipsset. Para los módulos de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico, la situación es la misma.

