Aplican en Texcoco el operativo “Peregrino Seguro”

El Gobierno Municipal de Texcoco puso en marcha el operativo “Peregrino Seguro” con el objetivo de brindar protección, acompañamiento y atención a las miles de personas que atraviesan el municipio rumbo a la Basílica de Guadalupe. De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, hasta este 10 de diciembre han transitado por la zona más de 40 mil peregrinos guadalupanos provenientes de diferentes municipios y estados del país.

La estrategia se realiza en coordinación con la Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, así como con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, con el fin de reforzar las labores de vigilancia durante estos días de alta afluencia.

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, hizo un llamado a los automovilistas que circulan por las principales vías para extremar precauciones y respetar el paso de los contingentes. Explicó que, debido al incremento de peregrinaciones, es fundamental reducir la velocidad y manejar con responsabilidad para prevenir accidentes.

Gutiérrez Martínez también invitó a la población texcocana a mantener un trato cálido hacia los visitantes. Agradeció a las personas que ofrecen alimentos o bebidas a los caminantes y reconoció este gesto como parte de una tradición de solidaridad en la región. Señaló que cada detalle de apoyo contribuye a que los peregrinos lleguen con bien a su destino.

Por su parte, el director de Seguridad Pública y Movilidad, Roberto Hernández Romero, explicó que el operativo se desarrolla siguiendo las instrucciones de la presidencia municipal, garantizando atención directa tanto a las caravanas como a los peregrinos que viajan solos. Indicó que, hasta la fecha, se han registrado alrededor de 250 peregrinaciones y entre 200 y 300 camionetas que se desplazan con imágenes religiosas y equipamiento.

Para fortalecer la vigilancia, se habilitaron cinco puntos de control en vías estratégicas del municipio. En el primer punto, ubicado en la carretera México–Veracruz a la altura del caracol de Santa Inés, permanece una unidad coordinada con la policía estatal. El segundo punto está en la misma carretera, pero a la altura del Batán, con presencia de la Región VI. El tercer punto se colocó en la carretera Lechería–Texcoco, en la entrada de La Magdalena Panoaya, atendido por elementos de la Región II.

En cuanto a los peregrinos que ya regresan a sus localidades de origen, el operativo contempla abanderamientos especiales. El primero se encuentra en la avenida Juárez Norte, a la altura del monumento a Nezahualcóyotl, mientras que el segundo está en la entrada de la comunidad de La Purificación, donde permanece una unidad de la Región VII.

El despliegue de seguridad incluye a 12 elementos operativos municipales, seis unidades oficiales, 15 policías estatales y tres patrullas adicionales, además del monitoreo constante mediante 23 cámaras de videovigilancia instaladas en zonas clave.

Las autoridades informaron que el operativo “Peregrino Seguro” se mantendrá activo hasta el 14 de diciembre. La cobertura va desde la carretera federal México–Veracruz en Santa Inés hasta la autopista Peñón–Texcoco, garantizando un tránsito seguro para quienes van de ida o regreso en esta tradicional jornada guadalupana.