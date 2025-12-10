Huixquilucan realiza actividades por los 16 Días de Activismo para promover los derechos de las mujeres

En el marco de la campaña internacional 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, distintas áreas del gobierno municipal de Huixquilucan participaron en una serie de actividades orientadas a promover, visibilizar y defender los derechos de las mujeres. Entre las dependencias involucradas estuvieron el DIF Huixquilucan, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos y la Dirección Municipal de la Mujer, quienes unieron esfuerzos para llevar a la comunidad espacios de información, reflexión y acompañamiento.

Las actividades formaron parte de una agenda que busca reforzar el mensaje de prevención de la violencia, impulsar una cultura de respeto y fomentar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Las autoridades locales explicaron que estos 16 días representan una oportunidad para redoblar los trabajos que ya se realizan durante todo el año, así como para sensibilizar a la población sobre la importancia de atender y erradicar cualquier forma de violencia.

Entre las acciones desarrolladas se llevaron a cabo paneles informativos, donde especialistas y representantes municipales abordaron temas relacionados con los derechos de las mujeres, los tipos de violencia, los mecanismos de denuncia y la importancia del acompañamiento institucional. Estos espacios permitieron abrir conversaciones necesarias sobre la realidad que enfrentan muchas mujeres en su vida cotidiana y remarcaron la urgencia de construir entornos más seguros y libres de discriminación.

Además, se presentaron actividades artísticas como teatro y música, las cuales contribuyeron a acercar los mensajes de prevención de manera más dinámica y accesible para personas de distintas edades. Las autoridades señalaron que el arte es una herramienta fundamental para promover la reflexión y generar empatía, por lo que su inclusión en la jornada fue clave para fortalecer el impacto del programa.

También se habilitaron espacios de diálogo y reflexión, donde las asistentes pudieron compartir experiencias, dudas y preocupaciones relacionadas con la violencia de género y el ejercicio pleno de sus derechos. Estos momentos sirvieron para reafirmar el compromiso del municipio de escuchar y acompañar a las mujeres que lo necesiten, así como para construir redes de apoyo entre la comunidad.

Las dependencias participantes señalaron que todas las actividades se desarrollaron con un enfoque de derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad, lo que permite reconocer que cada mujer enfrenta realidades diferentes de acuerdo con su contexto social, económico, cultural o de identidad. Bajo esta perspectiva, las autoridades recalcaron que es fundamental implementar políticas públicas que atiendan estas particularidades y garanticen igualdad de oportunidades.

A través de estos esfuerzos coordinados, Huixquilucan reiteró su compromiso de seguir impulsando programas de prevención y sensibilización que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres. Las autoridades afirmaron que la campaña de los 16 Días de Activismo es solo un recordatorio del trabajo que debe continuar de manera permanente para alcanzar una sociedad más justa, segura e igualitaria.