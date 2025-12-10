Naucalpan entrega más de 3 mil apoyos del programa “Impulsando tu Educación”

El Gobierno de Naucalpan realizó una nueva jornada del programa “Impulsando tu Educación”, una iniciativa orientada a reconocer el esfuerzo académico de niñas y niños del municipio. El evento se llevó a cabo en el campo deportivo La Tolva, ubicado en la colonia Capulín Soledad, donde se reunieron familias, autoridades municipales y personal de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social para hacer entrega de apoyos económicos a estudiantes destacados.

Durante esta jornada, el gobierno municipal distribuyó más de 3,000 tarjetas electrónicas que servirán como estímulo para que las y los menores continúen su trayectoria académica con mejores herramientas. De acuerdo con la autoridad local, estos apoyos buscan fortalecer el rendimiento escolar y motivar a la niñez a seguir preparándose para, en un futuro, integrarse de manera exitosa al ámbito laboral.

La Dirección de Bienestar e Inclusión Social explicó que el objetivo del programa es acompañar a las familias naucalpenses en el proceso educativo de sus hijos, reconociendo que la educación es una pieza fundamental para impulsar el desarrollo social y económico del municipio. Las tarjetas electrónicas entregadas podrán ser utilizadas para cubrir gastos relacionados con su preparación escolar, como material didáctico, útiles, transporte o necesidades básicas que faciliten su aprendizaje.

Durante su participación en el evento, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez destacó que la educación representa una de las herramientas más importantes para construir un mejor futuro. Subrayó que los programas de apoyo a estudiantes tienen el propósito de abrir oportunidades y reducir brechas sociales que afectan a niñas, niños y jóvenes. Montoya Márquez agregó que uno de los compromisos prioritarios de su administración es garantizar que estos apoyos lleguen de manera directa y sin intermediarios, a fin de asegurar que los recursos se utilicen de forma transparente y eficiente.

Asimismo, las autoridades señalaron que la entrega de estas tarjetas forma parte de una estrategia más amplia para impulsar el bienestar social en Naucalpan. A través de diferentes programas y acciones, el gobierno municipal busca fortalecer el desarrollo integral de la niñez, generar condiciones adecuadas para su crecimiento y promover entornos que les permitan desarrollar sus habilidades.

El evento también permitió que padres y madres de familia convivieran en un ambiente comunitario, donde se reiteró la importancia de trabajar juntos para que las nuevas generaciones tengan más oportunidades. Las autoridades agradecieron la participación de las comunidades y el apoyo constante de las familias, resaltando que la educación es un esfuerzo colectivo donde cada acción suma.

Con la entrega de estos más de 3 mil apoyos, Naucalpan reafirma su compromiso con la formación de las y los estudiantes y con la construcción de un municipio con mayor bienestar, igualdad y oportunidades. El programa “Impulsando tu Educación” continuará realizándose en diferentes puntos del municipio para asegurar que más niñas y niños reciban el respaldo necesario para continuar sus estudios y alcanzar sus metas.