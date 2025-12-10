NFL volverá a disputar partidos de temporada regular en 2026 y 2028

La NFL confirmó oficialmente que volverá a disputar partidos de temporada regular en Europa, más concretamente en Múnich, Alemania, durante las temporadas 2026 y 2028.

Este país europeo está considerado gracias a su gran afición, en la que hay por lo menos veinte millones de aficionados, y ya han acogido encuentros oficiales de la NFL desde el primero que se disputó en la capital bávara en 2022 entre los Tampa Bay y los Buccaneers.

Será en el estadio del FC Bayern Munich, recinto que ya albergó encuentros de la NFL en 2002 y 2024. Con esta decisión, la liga ratifica su apuesta por expandir el fútbol americano a audiencias internacionales en Europa, donde asegura tener una base considerable de seguidores.

Pero no todo está fuera de Estados Unidos. La NFL también mira hacia el sur; la capital mexicana está de nuevo en sus planes.

México en la mira: el retorno de la NFL para 2026

Tras varios años sin que la NFL jugara en territorio mexicano, el último partido en México fue el 21 de noviembre de 2022 en el Estadio Azteca. El comisionado Roger Goodell confirmó recientemente que la liga regresará a la Ciudad de México en 2026.

El escenario elegido coincide con la reapertura del Estadio Azteca, que actualmente se encuentra en remodelación para ser sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque aún no hay fecha exacta, se espera que el partido se lleve a cabo entre octubre y noviembre de 2026, una vez que concluyan las obras y el estadio esté completamente funcional.

Entre los equipos que suenan fuerte para ser los protagonistas de regreso están los Dallas Cowboys, cuyo dueño es Jerry Jones, quien adelantó que su franquicia jugará en el estadio remodelado.

"Volveremos a la Ciudad de México el próximo año, lo cual nos entusiasma", declaró Roger Goodell.

¿Qué remodelaciones se le hicieron al Azteca?

El Estadio Azteca cerró sus puertas en 2024 para someterse a una renovación profunda de cara al mundial 2026.

La reapertura oficial está programada para el 28 de marzo de 2026, según autoridades de la CDMX.

Los trabajos incluyen mejoras en la infraestructura, nueva iluminación, conectividad (WiFi), modernización general de asientos y espacios, con el objetivo de convertir al recinto en un estadio de primer nivel internacional.

Para los jugadores del fútbol americano en México, esta noticia representa una gran oportunidad, pues podrán volver a ver a sus equipos favoritos en un recinto moderno y renovado.

Así, el Estadio Azteca, que cambiará de nombre a “Estadio Banorte” para efectos de patrocinio, no solo estará listo para albergar partidos mundialistas, sino también para recibir de nuevo a la NFL.