¿Qué pasó en Circuito Interior?: Derrame de diésel afecta a la circulación y peregrinos este 10 de diciembre

Este miércoles 10 de diciembre inició con un incidente vial reportado en Circuito Interior Río Consulado, debido al derrame de diésel que se extendió por al menos un kilómetro y medio de la ruta mencionada, afectando considerablemente la circulación vial y el trayecto de peregrinos ciclistas.

La mancha extensa de diésel se ubicó a la altura de la calle Grabados, en la colonia 20 de Noviembre de la alcaldía Venustiano Carranza, ocasionando la perdida de control de peregrinos ciclistas que se dirigían a la Basílica y provocando que cayeran contra el pavimento.

El resbaloso material también ocasionó la caída de motociclistas e incluso dos automóviles derraparon al intentar frenar y maniobrar sobre el terreno.

¿Por qué hay tráfico en Circuito Interior?

Elementos del Cuerpo Heroico de Bomberos de la Ciudad de México acudieron a la zona del incidente, así como personal de emergencia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para acordonar el área afectada y comenzar con las labores de limpieza del material.

⚠️Servicios de emergencia trabajan por percance vial sobre Circuito Interior y Decorado, colonia 5to tramo 20 de Noviembre, @A_VCarranza.



🔀 Alternativa: Ángel Albino Corzo.#911CDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad — C5 CDMX (@C5_CDMX) December 10, 2025

En orden de trabajar con la inmediatez necesaria, las autoridades de emergencia cerraron dos carriles de circulación —con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México— sobre la zona en la que está derramado el combustible, el cual se extendió por casi kilómetro y medio.

La vialidad en Circuito Interior, tramo 5o de la colonia 20 de noviembre, permanece con significativa carga vehicular debido a que todavía se mantienen las acciones de limpieza.

A pesar de que el diésel comenzó a disminuir, el pavimento aún está resbaloso y se considera de alto riesgo hasta que las labores de los servicios de emergencia finalicen.

¿Cuáles son las rutas alternas para evitar el tráfico de Circuito Interior?

Debido a que los vehículos circulan a vuelta de rueda en la zona del derrame de diésel, la cual todavía se encuentra siendo atendida por los elementos de la SSC y el Heroico Cuerpo de Bomberos, se recomienda tomar precauciones en los trayectos de esta mañana.

Entre las vialidades alternas para evitar la carga vehicular en Circuito Interior este miércoles 10 de diciembre, se encuentran: