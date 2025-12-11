Caravana Coca-Cola 2025: estos son los municipios del Edomex por donde pasará; fechas y horarios Recientemente se llevó a cabo la caravana Coca-Cola 2025 en Ciudad Juárez y el Edomex ya tiene fecha anunciada (Coca-Cola)

Continúan los desfiles navideños de la Caravana Coca-Cola 2025 en diferentes ciudades de México y el Estado de México ya tiene fecha anunciada.

Desde el inicio de diciembre, Coca-Cola ha anunciado las fechas para algunas de las ciudades en las que se presentará la Caravana Coca-Cola 2025.

Habiendo recorrido localidades como Acapulco, Guanajuato, Querétaro, Morelia y recientemente Ciudad Juárez, hay otros estados que continúan sin ser anunciados de manera oficial, pero se espera que el desfile navideño pase por sus calles.

Una de estas es la Ciudad de México, en donde no se ha publicado alguna fecha; mientras que en el caso del Estado de México, uno de sus municipios ya confirmó la presentación de este desfile navideño.

¿En qué municipios del Edomex estará la Caravana Coca-Cola 2025?

El único municipio que ha confirmado la presentación de la Caravana Coca-Cola 2025 es Atizapán de Zaragoza, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 14 de diciembre a partir de las 19:00 horas.

Será la primera vez que este desfile navideño recorra las calles de este municipio. Comenzará desde el Ayuntamiento de Atizapán, para continuar por el Blvd. Adolfo López Mateos y Av. Juárez para finalizar en Plaza Punto Atizapán.

Hasta el momento no existe información sobre cuáles son las vialidades que se cerrarán con motivo del desfile, aunque es probable que las calles bloqueadas sean las aledañas a donde se llevará a cabo el evento para seguridad de los asistentes.

Con la confirmación de la Caravana Coca-Cola 2025 en Atizapán de Zaragoza, se espera que otros municipios del Estado de México como Toluca o Nezahualcóyotl anuncien alguna fecha para este festival navideño.

¡Por primera vez en #AtizapánDeZaragoza, vive la magia de la Navidad con la Caravana Coca-Cola!

Este 14 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, disfruta un desfile lleno de luz, color y alegría para toda la familia. pic.twitter.com/LidWoWgnBr — Gobierno de Atizapán de Zaragoza (@GobAtizapan) December 11, 2025

¿En qué ciudades está confirmada la Caravana Coca-Cola 2025?

Después de que la Caravana Coca-Cola 2025 recorriera las ciudades de Acapulco, Guanajuato, Querétaro, Morelia y recientemente Ciudad Juárez, este desfile navideño, el cual para muchas familias es icónico, continúa su gira a lo largo del país y estas son las próximas ciudades confirmadas:

Reynosa, Tamaulipas: El sábado 13 de diciembre a las 6:00 pm y comenzará en el Parque Industrial Villa Florida.

El sábado 13 de diciembre a las 6:00 pm y comenzará en el Parque Industrial Villa Florida. Atizapán de Zaragoza, Estado de México: El domingo 14 de diciembre y comenzará en el Ayuntamiento de Atizapán.

El domingo 14 de diciembre y comenzará en el Ayuntamiento de Atizapán. Tepic, Nayarit: El miércoles 17 de diciembre a las 6:30 pm y comenzará en Grupo Embotellador Nayar Coca-Cola.

El miércoles 17 de diciembre a las 6:30 pm y comenzará en Grupo Embotellador Nayar Coca-Cola. Puerto Vallarta, Jalisco: El viernes 19 de diciembre a las 6:30 pm y comenzará en Av. Fluvial Vallarta 1078.

Conforme se vayan acercando las fechas para cada una de las ciudades, se espera que se revele mayor información sobre la ruta de la Caravana Coca-Cola 2025.