Detienen a 2 niños que extorsionan a comerciantes bajo órdenes de “La Unión Tepito”

Detenido Integrante de "La Unión Tepito" detenido. (SSC)

Policías detuvieron a Kevin Aron Herrera Tula de 21 años, Jose Carlos Bonilla Sánchez de 26 años, Jordan Yeubdiel Herrera Aguirre y Tadeo Roberto Velázquez Riojas, ambos de 15 años, quienes trabajan para “El Perro” y “El Grande” de la “Unión Tepito”.

Estos criminales tenían la encomienda del narcomenudeo y extorsión de vendedores ambulantes, en las inmediaciones del Barrio de Tepito.

Los hechos ocurrieron en las calles José de Joaquín Herrera y Nicolás Bravo, de la colonia Zona Centro, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde los oficiales observaron a cuatro sujetos que manipulaban pequeños envoltorios utilizados para comercializar droga, y uno de ellos portaba en su cintura una pistola.

Estos sujetos fueron revisados y les hallaron tres armas de fuego cortas, igual número de cargadores, cinco cartuchos útiles, 100 bolsitas con marihuana, una bolsita con aproximadamente 35 gramos de crystal y cuatro teléfonos celulares.