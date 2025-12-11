Ecatepec pone en marcha el Operativo Peregrino Seguro 2025

El gobierno de Ecatepec inició este 10 de diciembre el Operativo Peregrino Seguro 2025, una estrategia destinada a proteger y asistir a las y los peregrinos que cruzan el municipio en su camino hacia la Basílica de Guadalupe, en el marco de las celebraciones guadalupanas del 12 de diciembre. La acción fue puesta en marcha bajo la instrucción de la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro, ordenado y acompañado para todos los caminantes.

Las autoridades locales informaron que el operativo estará activo durante los días 10, 11 y 12 de diciembre, periodo en el que se estima que miles de feligreses atravesarán las principales avenidas del municipio. Esta movilización anual representa una de las tradiciones más importantes del país, por lo que requiere esfuerzos especiales de organización, seguridad y atención.

Para ello, el Ayuntamiento instaló tres centros de auxilio y atención en puntos estratégicos, donde se brindará apoyo médico, hidratación, orientación vial y acompañamiento a grupos de caminantes. El primero de ellos se encuentra en la Casa de Morelos, ubicada sobre la Antigua Carretera Federal Pachuca-México, en la colonia San Juan Alcahuacan. Este punto servirá como uno de los accesos principales para quienes llegan desde el norte del Estado de México.

El segundo centro fue habilitado en San Juan Diego, en la calle Tabasco, esquina con Vía Morelos, en la zona de Santa María Tulpetlac. Este es uno de los corredores más transitados por peregrinos que caminan en dirección hacia la vía principal que conduce a la Ciudad de México, por lo que ahí se concentrarán brigadas de atención para responder a emergencias y asistir a familias con niños, adultos mayores y personas con movilidad limitada.

El tercer punto de apoyo se ubica en el Ministerio Público de Xalostoc, sobre avenida Vía Morelos, casi en su cruce con la misma avenida, en la zona industrial de Xalostoc. Este espacio fue definido como estratégico debido a la gran concentración de caminantes que avanzan por este tramo, considerado uno de los más largos y demandantes del recorrido.

Con estos tres centros, el gobierno municipal busca ofrecer un acompañamiento continuo a quienes transitan a pie, en bicicleta o en caravanas organizadas rumbo al templo mariano más visitado de México. Las autoridades informaron que elementos de Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Médicos y personal de diversas áreas del municipio estarán participando en el operativo.

Además, brigadas de apoyo entregarán agua, sueros, vendajes, cobertores y ofrecerán revisiones básicas, especialmente a quienes presenten señales de cansancio extremo o deshidratación. También se emitieron recomendaciones a los peregrinos, como utilizar ropa reflejante, caminar siempre en grupo, mantenerse en las zonas asignadas y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar accidentes.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, destacó que Ecatepec se mantiene comprometido con salvaguardar la integridad de los visitantes y habitantes que forman parte de esta tradición. Añadió que el operativo se reforzará durante las noches, cuando aumenta el tránsito de caminantes y las temperaturas descienden.

Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirmó que continúa trabajando para garantizar que la experiencia de fe de miles de peregrinos se viva de manera segura, acompañada y organizada, impulsando un ambiente de respeto y apoyo comunitario durante las celebraciones guadalupanas.