En Tecámac, Guardia Civil bloquea marcha de trabajadores despedidos mientras la alcaldesa celebra comida de fin de año

Guardia Civil de Tecámac Autoridades impiden Marcha de Trabajadores Despedidos de Tecámac para Exigir Solución

Este jueves en Tecámac, Estado de México, un grupo de más de 100 trabajadores despedidos del Ayuntamiento denunciaron que elementos de la Guardia Civil les impidieron avanzar hacia el Parque Ecológico y el Deportivo Sierra Hermosa, donde la alcaldesa Rosi Wong celebraba un evento por fin de año, evento que representó un gasto que, según fuentes del propio municipio, supera los 25 millones de pesos.

De acuerdo con los inconformes, al menos 20 patrullas, cinco motocicletas y alrededor de 50 agentes a pie formaron un cerco alrededor del Palacio Municipal para evitar su caminata.

Los trabajadores mantienen desde hace tres semanas un plantón en ese mismo punto para exigir sus indemnizaciones correspondientes tras su despido.

Los manifestantes reprocharon que mientras la administración municipal monta un festejo para más de tres mil empleados (con carpa, mesas, sillas y un programa musical encabezado por Los Askis) a ellos se les niega el pago que establece la ley para los 300 trabajadores que fueron cesados de sus cargos en las últimas semanas.

Algunos asistentes al evento aseguraron que fueron presionados para acudir y mostrar respaldo a la alcaldesa.

Los trabajadores despedidos adelantaron que acudirán a instancias de derechos humanos para denunciar la restricción al derecho de manifestarse, ya que su intención era avanzar por la carretera federal México–Pachuca en dirección al parque.

También buscan hacer llegar a Los Askis una carta con su pliego petitorio, confiando en el respaldo social que el grupo suele expresar en distintas causas.