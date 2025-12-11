“Expo Pequeños Grandes Financieros” en Huixquilucan

Niños de Huixquilucan aprenden educación financiera con creatividad en la “Expo Pequeños Grandes Financieros”

Con el objetivo de fortalecer conocimientos básicos sobre dinero, ahorro, emprendimiento y decisiones financieras entre los niños, el Gobierno de Huixquilucan organizó la “Expo Pequeños Grandes Financieros”, un evento educativo que se llevó a cabo el 10 de diciembre en tres escuelas del municipio y que reunió proyectos llenos de creatividad e innovación.

La actividad se realizó en los planteles educativos El Laurel, El Palacio y Jesús del Monte, donde los alumnos no solo conocieron conceptos sobre economía y finanzas, sino que también pusieron en práctica lo que aprendieron mediante exposiciones de proyectos productivos elaborados por ellos mismos.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, explicó que esta iniciativa nació con la idea de sembrar bases sólidas de emprendimiento y responsabilidad financiera desde temprana edad. Señaló que el evento permite que los niños comprendan de manera práctica cómo funciona un negocio, cómo se calcula el costo de un producto y cómo se fijan los precios, habilidades que les servirán en su vida adulta.

En esta edición participaron 180 equipos infantiles, conformados por estudiantes que presentaron sus proyectos ante un jurado calificador. Cada equipo mostró propuestas originales y diferentes, desde productos hechos a mano hasta servicios imaginativos desarrollados por los niños con ayuda de docentes y familias.

La exposición se dividió en varias etapas: primero, la entrega de material educativo, seguido de capacitaciones en temas de emprendimiento y finalmente la exposición de los proyectos ante un jurado que evaluó aspectos como el presupuesto, presentación, discurso e imagen del producto.

Al finalizar la competencia, se premiaron nueve proyectos destacados por su creatividad, estructura y viabilidad. Cada niño o grupo ganador recibió una tableta como incentivo por su esfuerzo y dedicación, lo cual fue recibido con alegría y orgullo por los participantes.

El director general de Desarrollo Económico y Empresarial, Kristian Fernández Galván, también destacó la importancia de este tipo de actividades, pues permite a los niños practicar habilidades como cálculo de costos, comunicación de ideas y el reconocimiento del valor de su propio trabajo. Además, el municipio entregó 1,200 libros de educación financiera a las tres escuelas participantes para complementar las lecciones impartidas en clase.

Para muchos estudiantes, la exposición no solo fue una oportunidad de mostrar sus ideas, sino también de aprender a trabajar en equipo, hablar en público y enfrentar retos reales, todo dentro de un ambiente de aprendizaje y creatividad. Las familias y docentes acompañaron a los equipos durante las actividades, reforzando el valor del apoyo comunitario en este tipo de programas.

La presidenta municipal señaló que el Gobierno de Huixquilucan continuará promoviendo proyectos que inspiran a los niños a creer en sus ideas, a ser autosuficientes y a prepararse para enfrentar desafíos futuros. La meta es formar generaciones más preparadas y capaces de crear emprendimientos innovadores que contribuyan al crecimiento y desarrollo del municipio.

Con este tipo de iniciativas, Huixquilucan busca fortalecer la educación integral de sus habitantes desde la niñez, ayudando a que las nuevas generaciones cuenten con herramientas que les permitan tomar decisiones informadas y responsables sobre el dinero, el ahorro y los proyectos productivos.