Paquete económico 2026 fortalecerá ingresos de la capital, asegura GCDMX; PAN advierte que es riesgoso

Andrés Atayde, coordinador del PAN

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino se reunió con el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, como parte del proceso de análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el ejercicio fiscal del 2026.

El secretario —quien se salió por la puerta de atrás sin poder ser cuestionado por los medios— aseguró en la reunión que el Paquete Económico propone prudencia y austeridad en el ejercicio de gasto; además de eficiencia en la gestión del financiamiento y fortalece los ingresos para impulsar el crecimiento económico y la inversión en la ciudad.

Detalló que se prevé reducir la deuda en 0.5 por ciento en términos reales y destacó que la Ley de Ingresos estima un monto que asciende a 313 mil 385 mdp, frente a los 291 mil 526 millones aprobados para este año 2025, lo que representa un incremento de ingresos de 7.5 por ciento sin introducir nuevos impuestos.

“El presupuesto para el Ejercicio 2026 es de la inversión permanente, de la sustentabilidad, del combate a las desigualdades, del sistema de cuidados, además, permitirá tener finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles, para que la Ciudad de México se mantenga como la mejor ciudad del mundo”, dijo.

PAN advierte riesgos para la CDMX

Luego de escuchar al funcionario, el coordinador del PAN, Andrés Atayde, advirtió que la propuesta es deficiente, técnica y fiscalmente cuestionable, representa riesgos para la capital y afecta a las y los chilangos.

“Lo digo con absoluta claridad, esta Ley de Ingresos 2026 no describe la economía real de la ciudad, describe una economía imaginaria, pero, sobre todo, una en decrecimiento”.

Denunció que nuevamente se recurre a la práctica de subestimar la Ley de Ingresos para permitir que el Gobierno local ejerza recursos sin controles ni rendición de cuentas.

Atayde explicó que la correlación entre los ingresos federales, locales e inflación ha sido históricamente positiva, pero el factor de actualización de la CDMX permanece artificialmente rezagado.

“Eso no es técnica; es rezago institucional con mala intención. El gap entre el factor aprobado y la inflación real es ganancia neta para la Tesorería”, señaló.

Recordó que en 2024 se aprobaron 271 mil millones, pero se recaudaron más de 307 mil millones, y que para 2025 el cierre real será de al menos 330 mil millones, muy por encima de lo estimado por el Ejecutivo.

El panista también criticó que la propuesta del Gobierno no incorpora el impacto económico que tendrá el Mundial 2026, uno de los eventos turísticos más grandes en décadas.

“La Ley de Ingresos proyecta 2026 como si fuera un año normal. No hay modelo que estime correctamente.”

El legislador detalló errores en la proyección del Impuesto Sobre Nóminas, así como en el Capítulo de Derechos, donde el Gobierno aplica un factor único de actualización sin atender las variaciones reales entre rubros.