Peregrinos en la Basílica de Guadalupe: imágenes aéreas previo a las mañanitas a la Virgen

A pocas horas de que inicien las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe, la Basílica y sus alrededores ya muestran un impresionante flujo de peregrinos. Imágenes aéreas captadas este 11 de diciembre permiten apreciar la magnitud de la movilización, con miles de personas avanzando por las principales rutas hacia el recinto mariano.

Como cada año, familias enteras, ciclistas, grupos de danzantes y caminantes provenientes de distintos estados del país comenzaron a concentrarse en la Calzada de Guadalupe, la Villa y calles aledañas. Desde tempranas horas, el tránsito peatonal se intensificó, formando largas filas que avanzan hacia el atrio del templo.

¡Así luce desde el cielo la Basílica de Guadalupe en plena víspera del día de celebración! 🙏✨



Imágenes aéreas muestran la llegada de millones de peregrinos al recinto mariano en la CDMX, uno de los festejos tradicionales más grandes del país.



Las autoridades capitalinas han desplegado operativos de seguridad, atención médica y orientación vial para acompañar a los asistentes durante su trayecto. Asimismo, recomendaron a los peregrinos mantenerse hidratados, respetar las zonas señalizadas y hacer caso a las indicaciones del personal de apoyo.

Conforme avanza la tarde y llega la noche, se espera un aumento significativo en la cantidad de visitantes, quienes buscan estar presentes en uno de los actos de fe más importantes del país. La expectativa se centra en la medianoche, momento en que darán inicio las mañanitas en honor a la Virgen del Tepeyac.