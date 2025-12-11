Piden retirar casetas telefónicas en desuso, para mejorar el entorno urbano durante el Mundial

Las casetas en desuso le dan una mala imagen alas calles de la capital (Jennifer Garlem)

En el Congreso de la Ciudad de México se presentó una propuesta para que las casetas telefónicas en desuso sean retiradas de las calles de la capital, esto, con el fin de mejorar el entorno urbano, la movilidad peatonal y prevenir focos de infección, ya que en muchas ocasiones las cabinas son utilizadas como basureros.

El diputado promovente fue el morenista Israel Moreno, quien busca que las 16 alcaldías y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones retiren dichas casetas telefónicas pues se acerca el Mundial 2026 y darán a los visitantes una mala imagen de las calles.

Moreno aseguró que se trata de estructuras deterioradas y vandalizadas que proyectan una imagen de descuido, desorden, falta de mantenimiento y abandono, impactando directamente en la estética y percepción de la capital del país.

Se instalaron en los 60’s

La instalación de casetas telefónicas en la capital inició en 1960 y para el año 1967 ya se habían instalado un millón; pese a que ya no son funcionales, este año el empresario Carlos Slim dio a conocer que todavía había cerca de 500 mil en todo México.

Además, expresó su molestia con las reglas actuales que le impidieron a su empresa retirarlas, el empresario dio a conocer que desde hace ya varios años lo solicitó a la ahora Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (IFT).

El diputado Israel Moreno destacó que en recorridos ha observado que muchas de estas casetas telefónicas se encuentran colocadas en rampas, accesos peatonales y trayectos destinados a personas con discapacidad, lo que afecta su accesibilidad a entornos seguros y libres de obstáculos.

“Además, estas casetas, en muchas ocasiones, ya están rotas, rayadas o son utilizados para publicidad lo cual está prohibido por la ley”.

También alertó que son utilizadas como basureros, donde los peatones dejan cualquier cosa, lo que trae como consecuencia que sean focos de infección y de fauna nociva.

El legislador explicó que su iniciativa tiene una sólida argumentación ya que para su elaboración tomó en cuenta lo que dispone las constituciones federal y capitalina, así como diversas leyes como la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Ley Orgánica de las Alcaldías y el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal.

“Mi propuesta legislativa lo que busca es mejorar el entorno urbano y la funcionalidad de la Ciudad de México, así como fortalecer la movilidad de las personas y recuperar un espacio público para que sigamos siendo una de las metrópolis más importantes de América Latina y del mundo, y eso lo vamos a demostrar en el próximo Mundial de Futbol”, concluyó.