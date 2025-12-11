Placas del Mundial 2026 en CDMX: ¿Cuánto cuestan y a partir de cuándo se pueden tramitar?

El gobierno de la Ciudad de México lanza la placa vehicular conmemorativa del Mundial 2026, una edición limitada a 60,000 piezas.

La placa, alusiva a la Copa del Mundo donde México, Canadá y Estados Unidos serán anfitriones, viene en tres colores distintos y presenta un diseño con un curioso personaje. Te compartimos los detalles.

¿Cuánto costará la placa conmemorativa del Mundial 2026

El secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo Botton, detalló que el costo total de la placa será de 1,500 pesos, incluyendo un beneficio adicional para los capitalinos, podrán ahorrarse el costo del derecho de baja.

¿A partir de cuándo se puede tramitar la placa conmemorativa de la CDMX?

Para que tu vehículo luzca esta placa conmemorativa, no es necesario realizar un reemplacamiento en la capital, de acuerdo a la Secretaría de Movilidad de la CDMX (SEMOVI CDMX).

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, puntualizó que la placa conmemorativa del Mundial 2026 podrá adquirirse a partir de enero, y las entregas comenzarán en febrero de 2026. “No vamos a tardar meses”, señaló Brugada.

¿Cómo realizar el trámite para obtener la Placa Vehicular del Mundial 2026?

El trámite para obtener las placas conmemorativas se realizará exclusivamente en línea a partir de enero del próximo año, y las placas podrán recogerse a partir de febrero en módulos especiales del Semovi, distribuidos en la capital.

El gobierno capitalino espera que las placas puedan entregarse el mismo día de la solicitud o, a más tardar, en tres días hábiles.

¿Cómo será la placa conmemorativa del Mundial 2026?

En una presentación dedicada exclusivamente a la develación de las placas vehiculares conmemorativas del Mundial 2026, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, mostró los tres diseños disponibles para los capitalinos entusiastas del fútbol.

“Para los aficionados al fútbol y al Mundial, que están emocionados por obtener camisetas o recuerdos, ahora podrán tener uno en su vehículo de todos los días, eligiendo cualquiera de los tres modelos”, expresó Brugada durante la develación de la placa.

✨☝🏻 ¡Queremos que la placa se entregue el mismo día que se solicita!



🚗💫 La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, develó los tres diseños de las nuevas placas vehiculares conmemorativas al #Mundial2026, mismas que podrán comprarse de manera virtual en enero y a partir de febrero… pic.twitter.com/v1WN5LRUo4 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 10, 2025

La placa oficial que ofrece el gobierno de la Ciudad de México, para conmemorar el Mundial que se inaugurará el 11 de junio en el Estadio Azteca (hoy Estadio Banorte, y que en el Mundial se llamará “Estadio de la Ciudad de México”), estará disponible en tres colores: negro, amarillo y blanco.

El diseño de la placa incluye elementos representativos de la cultura mexicana en la parte superior, como aves, flores y ajolotes. También lleva la leyenda “PLACA CONMEMORATIVA MUNDIAL 2026” y presenta al ajolote, mascota oficial de la CDMX para el Mundial.