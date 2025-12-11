Premian a la CDMX como el mejor destino turístico por las Mañanitas a la Virgen

Ciudad de México recibió el premio Reader’s Digest con la categoría de mejor destino turístico religioso, por los festejos de las “Mañanitas a la Virgen de Guadalupe” en la Basílica.

La secretaria de turismo, Alejandra Frausto, dio a conocer que el reconocimiento fue otorgado a la capital durante la noche del 11 de diciembre, mientras el templo en la alcaldía Gustavo A. Madero se recibían alrededor de ocho millones de visitantes.

Dicho premio califica a la Ciudad de México como el destino más visitado en occidente, por arriba de la Ciudad del Vaticano.

“Esto significa el fervor de la gente, la ciudad de corazón grande que somos. Recibimos a todas las nacionalidades, a todas las culturas, a todas las creencias sin discriminación, sin racismo y sin odio y eso es lo que nos caracteriza”.

Frausto detalló que la capital cerrará el 2025 con un millón de turistas más que el año pasado y dos millones de visitantes arriba que em año anterior, estos últimos incluyen a los peregrinos, que no se hospedan en un hotel.

Estos visitantes, informó la secretaria, provienen de Polonia, Guatemala, Colombia y Filipinas principalmente.

8 millones de visitantes a las 19:30 horas





En tanto, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, dio a conocer que al corte de las 19:30 horas, el “Operativo Basílica” ha brindado mil 735 atenciones médicas al interior del templo y mil 45 al exterior, con dos traslados a hospitales por deshidratación.

Durante el día 36 personas se reportaron como extraviadas, 18 con búsquedas activas y una cancelada.

Crónica cuestionó a las autoridades respecto al número de detenidos por diversos delitos o por apartar lugares en vía pública, a lo que respondieron que el diálogo logró que no hubieran personas arrestadas.

“La subsecretaria de reordenamiento, el área de vía pública de la alcaldía, estuvimos hablando con los comerciantes, con los franeleros para que respetaran. Veníamos caminando y la verdad es que no se ve y no porque haya policías retirándolos, si no porque hay un compromiso de dejar las vialidades libres para que entren más fácil los peregrinos”.

“Queremos agradecer al comercio en la vía pública de la alcaldía que en toda esta zona trabaja por respetar a los peregrinos y también agradecer a los grupos de franeleros que han respetado, no se ha necesitado llevarlos al juez cívico”, dijo a Crónica el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Sin embargo, durante la mañana se informó que 50 franeleros fueron arrestados por apartar lugares y abusar de los peregrinos.