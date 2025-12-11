Rescate de emergencia: 13 personas atrapadas en un elevador del Centro Histórico de la CDMX (@LupitaJuarezH)

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Medicas (ERUM) realizaron un rescate de emergencia a 13 personas atrapadas en un elevador de la tienda departamental Sears, ubicada en Av. Juárez 14, en la colonia Centro.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observan las labores del rescate de emergencia en esta sucursal ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Dos de las personas atrapadas en el elevador recibieron atención por crisis nerviosa

En la operación, los elementos de rescate atendieron a dos personas que se encontraban dentro del elevador averiado y que sufrieron un episodio de crisis nerviosa.

¿Por qué fue ocasionada la emergencia en elevador de Sears en CDMX?

Aparentemente, el incidente fue ocasionado por una falla mecánica; sin embargo, ni las autoridades capitalinas ni el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX han explicado el origen del fallo.

Hasta el momento, no se han reportado heridos en la emergencia, que fue atendida de manera oportuna por los cuerpos de rescate.

De momento, tampoco Sears se ha expresado al respecto en sus redes sociales.