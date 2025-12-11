Tlalnepantla recibe distintivo por su Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción en el sector público

El Ayuntamiento de Tlalnepantla, encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, recibió un importante distintivo estatal por el desarrollo e implementación de su proyecto “Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción para el Sector Público del Estado de México”, aplicado específicamente en la Coordinación de Catastro, Impuestos Inmobiliarios y Atención al Contribuyente. Las autoridades municipales informaron que este reconocimiento fortalece el compromiso del gobierno local con la transparencia, el servicio eficiente y el combate directo a las prácticas indebidas dentro de la administración pública.

De acuerdo con información compartida por el Ayuntamiento, el distintivo fue otorgado por instancias estatales que evalúan proyectos innovadores y estrategias diseñadas para prevenir, identificar y mitigar cualquier posible riesgo de corrupción en oficinas públicas. En el caso de Tlalnepantla, el modelo fue aplicado en áreas clave relacionadas con la recaudación, la gestión catastral y la atención ciudadana, donde el contacto directo con contribuyentes requiere procesos claros, verificables y ordenados.

El proyecto presentado por la administración municipal se basó en un diagnóstico detallado de los procesos internos, mediante el cual se identificaron áreas susceptibles a riesgos operativos y a posibles actos indebidos. A partir de ello, se diseñaron mecanismos de control, protocolos de actuación, herramientas de seguimiento y rutas de transparencia que permiten supervisar de forma más precisa el funcionamiento de estas dependencias. Según autoridades locales, estas acciones buscan garantizar que los trámites se realicen con orden, legalidad y eficiencia, evitando discrecionalidades o decisiones sin sustento.

La Coordinación de Catastro, Impuestos Inmobiliarios y Atención al Contribuyente forma parte de las áreas con mayor interacción ciudadana dentro del gobierno municipal. En ellas se realizan procesos como avalúos, actualización de datos, pagos de impuestos y consultas sobre predios. Por ello, el Ayuntamiento señaló que resultaba fundamental reforzar la integridad institucional y asegurar que los servicios ofrecidos se lleven a cabo bajo reglas claras y con un enfoque centrado en brindar confianza a la ciudadanía.

El reconocimiento otorgado al municipio es resultado de la evaluación de prácticas gubernamentales que buscan fortalecer los modelos de prevención de corrupción dentro de los gobiernos locales. Para Tlalnepantla, este avance forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la calidad administrativa, profesionalizar al personal y consolidar una cultura de responsabilidad pública.

Las autoridades municipales destacaron que la implementación del modelo también incluye capacitación constante, actualización de lineamientos y revisión periódica de procedimientos. Con ello, se pretende que los mecanismos establecidos no solo se mantengan a largo plazo, sino que evolucionen conforme a nuevas necesidades y normativas estatales.

El gobierno municipal aseguró que continuará impulsando iniciativas que favorezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa. Asimismo, reiteró que este logro no solo reconoce el trabajo realizado dentro de la Coordinación de Catastro y áreas relacionadas, sino que representa un paso más en la construcción de instituciones sólidas, confiables y comprometidas con el servicio público.