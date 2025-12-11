Van 3.5 millones de peregrinos en la Basílica de Guadalupe, superan récord de asistencia

A las 11:00 horas, 3.5 millones de personas han arribado a la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo cual ha superado todos los registros de asistencia en este tipo de peregrinaciones al templo mariano más visitado del mundo.

En la presentación de la primera etapa del Operativo Basílica, el alcalde, Janecarlo Lozano, explicó que si bien planeaban intensificar la vigilancia hasta la mañana del 11 de diciembre, el masivo flujo de personas obligó a que desde la tarde del día 10 se reforzara la protección a los asistentes. Despliegue que calificó como el más robusto en la historia de la capital.

La festividad mantiene saldo blanco

Sumado a la presencia policial, y de ocho mil trabajadores de la demarcación que brindan asistencia a los fieles, la Policía Auxiliar ha detenido a 50 franeleros que fueron sorprendidos cuando apartaban lugares por la cantidad de entre 500 y mil 500 en la vía pública. Fueron observados desde las cámaras del centro de monitoreo de la alcaldía cuando abusaban de los peregrinos.

Además, clausuraron tres tiendas que ofrecían productos a precios excesivos, como galletas a 50 pesos y botellas de agua a 40; estos establecimientos fueron cerrados por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), bajo la supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor.

En las inmediaciones de la Calzada de Guadalupe, cinco mil 50 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y 250 de Policía Auxiliar, a bordo de 10 patrullas y a pie, mantienen recorridos para evitar la incidencia delictiva y escoltar a los caminantes en su camino al templo.

Con todo, la Policía Turística cuenta con 25 traductores para comunicarse con hablantes de lenguas indígenas que se encuentren en una situación de riesgo.

También, dijo Lozano, mil 500 paramédicos y enfermeras están en puestos de auxilio — ubicados cada 10 metros — para cualquier peregrino que requiera asistencia médica.

Para la protección animales de compañía, la Agencia de Atención Animal (AGATAN), la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y la alcaldía han rescatado a 10 perritos que estaban extraviados, algunos abandonados por sus dueños y otros que en el camino acompañan a los peregrinos.